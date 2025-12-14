Telangana Panchayat Elections Results2025

అద్దిరిపోయే రుచితో "ఆఫ్ఘనీ ఎగ్ మసాలా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతమే!

- కోడిగుడ్డుతో ఎన్నడూ చేయని కొత్తరకం కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Afghani Egg Masala Curry
Afghani Egg Masala Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 12:34 PM IST

Afghani Egg Masala Curry in Telugu : వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా ఎందులోకైనా చిక్కని గ్రేవీతో మసాలా కూరలు నోరూరిస్తాయి. అంతేకాదు, స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే గుత్తొంకాయ, టమాటా, మీల్ మేకర్, మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ అంటూ అన్నో రకాల వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా చాలా మంది కోడిగుడ్డుతోనూ "మసాలా కర్రీ" వండుతుంటారు. అయితే, ఈసారి ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ఆఫ్ఘనీ స్టైల్​లో "ఎగ్ కర్రీని" ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా హ్యాపీగా తినేస్తారు. పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ ఆఫ్ఘనీ ఎగ్ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు - ఉడికించిన గుడ్లు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • పది - జీడిపప్పులు
  • రెండు చెంచాలు - పెరుగు
  • పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రెండు చెంచాలు - ఫ్రెష్ క్రీమ్
  • పావు కప్పు - నూనె
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • అర చెంచా - షాజీరా
  • రెండు - లవంగాలు
  • మూడు - యాలకులు
  • చిన్నముక్క - దాల్చినచెక్క
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను తరుక్కుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఉడికిన ఎగ్స్​ను పైన పొట్టు తొలగించి పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి రెండు చెంచాలు నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీడిపప్పులు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవన్నీ మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఉల్లిపాయ-జీడిపప్పుల మిశ్రమం, కొత్తిమీర వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం అదే కడాయిలో మరో రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత షాజీరా, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి మంచి వాసన వచ్చేంతవరకూ లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేయాలి. ఆపై అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్‌ కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్ మిశ్రమం కూడా చక్కగా వేగి లైట్​గా ఆయిల్​ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు పెరుగు, ఫ్రెష్ క్రీమ్, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి సన్నని మంట మీద కాసేపు ఉడకనివ్వాలి. అంటే ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు వచ్చే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
  • ఆలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద ఇంకో కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసుకుని ఉడికించి పెట్టుకున్న గుడ్లకి చాకుతో గాట్లు పెట్టి వేయించుకోవాలి.
  • ఎగ్స్​ను వేయించుకున్న స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటిని కడాయిలో మగ్గుతున్న ఆనియన్ గ్రేవీలో వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఇక చివరగా గరంమసాలా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి ఒక నిమిషం ఆగి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్స్​తో ఘుమఘుమలాడే "ఆఫ్ఘనీ ఎగ్ మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
