అద్దిరిపోయే సోయా నగెట్స్ - "బలమైన" రుచి! - పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు!

- ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు - నాన్​ వెజ్​ తినని వారికి కూడా సూపర్ స్నాక్స్

Soya Nuggets
Soya Nuggets (Eenadu)
Published : December 19, 2025 at 12:05 PM IST

Soya Nuggets : పలు రకాల కారణాలతో కొందరు నాన్​ వెజ్​కు దూరంగా ఉంటారు. అయితే, దీనివల్ల కొన్ని పోషకాలను కోల్పోతుంటారు. అలాంటి వారు వెజిటేరియన్​లోనే తగిన ఛాయిస్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందులో సోయా ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఇందులో అద్భుతమైన ప్రొటీన్ ఉంటుంది. మరి, ఇలాంటి బలమైన పౌష్టికాహారానికి అద్దిరిపోయే రుచి కూడా తోడైతే? అదుర్స్ అనిపిస్తుంది కదూ!

అలాంటి రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే సోయా నగెట్స్. మార్నింగ్ టిఫెన్​ గానూ, ఈవెనింగ్ స్నాక్​ గానూ సూపర్ ఆప్షన్. వీటిని తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. ఇక రుచి గురించి సందేహం అక్కర్లేదు. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 1 కప్పు సోయా ఛంక్స్‌
  • అర కప్పు పెరుగు
  • అంగుళం ముక్క అల్లం
  • 2 ఆలుగడ్డలు
  • 3 పచ్చిమిర్చి
  • 1/4 కప్పు కొత్తిమీర తరుగు
  • అర స్పూన్ ధనియాలు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
  • అర స్పూన్ కశ్మీరీ కారం
  • అర స్పూన్ ఛాట్‌ మసాలా
  • 2 టేబుల్‌స్పూన్ల బియ్యప్పిండి
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్ మొక్కజొన్న పిండి
  • 100 గ్రాములు చీజ్‌ క్యూబ్స్‌
  • వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్
  • గుప్పెడు కార్న్‌ ఫ్లేక్స్‌
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో తగినన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి
  • అందులో మొక్కజొన్న పిండి, బియ్యప్పిండి వేసి కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. పిండి కాస్త జారుగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి
  • ఆలుగడ్డలను ఉడికించి, పొట్టుతీసేసి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి
  • ఇక సోయా ఛంక్స్‌ను కూడా హాట్ వాటర్​ లో వేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి
  • సుమారు పావుగంట గడిచిన తర్వాత నీళ్లు వడ కట్టుకోవాలి. సోయా ఛంక్స్ నీటిని పీల్చుకుని ఉంటాయి కాబట్టి.. ఒక స్ట్రెయినర్‌లో వేసుకొని స్పూన్​తో నొక్కుతూ నీటిని తీసేయాలి
  • ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్​ తీసుకొని అందులో ఈ సోయా ఛంక్స్​ వేసుకోవాలి. అల్లం కూడా పొట్టు తీసుకొని మిక్సీలో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తొలగించి, క్లీన్ చేసుకొని వాటిని కూడా మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్‌ చేసుకోవాలి
  • ఈ పేస్టును ఒక బౌల్​లో వేసుకొని, అందులో మెదుపుకున్న ఆలుగడ్డ ముద్ద, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి
  • తర్వాత అందులోనే కారం, ఛాట్‌ మసాలా, తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఛీజ్​ ను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఆలూ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని చేతిలోనే చపాతీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి
  • ఇలా తయారు చేసుకున్న చిన్న చపాతీ మధ్యలో ఒక ఛీజ్‌ ముక్క పెట్టి అంచులను మూసేయాలి ఇలా అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత
  • మొదటగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిలో ముంచి తీయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక ప్లేటులో పోసిన కార్న్‌ ఫ్లేక్స్‌ మీద దొర్లించాలి. ఈ ఫ్లేక్స్ అంటుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందు కోసం స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్​ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో వేసేయాలి
  • వాటిని కాస్త నిదానంగానే కాల్చుకోవాలి. స్టౌ మరీ హై-ఫ్లేమ్​లో ఉంటే బయట కాలుతుంది. లోపల సరిగా ఉడకదు. అందువల్ల చక్కగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత బయటకు తీసేసి, టిష్యూ పేపర్‌ మీద వేయాలి. ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే టిష్యూ పీల్చేసుకుంటుంది.
  • అంతే, అద్దిరిపోయే సోయా నగెట్స్ సిద్ధమైపోతాయి.
  • ఈ నగ్గెట్స్‌ మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేశారంటే.. రుచితోపాటు ఎంతో బలం. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకా కావాలని అడుగుతారు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

