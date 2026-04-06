కమ్మని "శొంఠి కారం పొడి" - పక్కా కొలతలతో ఐదు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

Published : April 6, 2026 at 4:00 PM IST

Sonti Karam Podi Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల కారం పొడులు చేస్తుంటారు. అయినా నోరు కొత్త రుచిని కోరుతుంది. అలాంటి వారి కోసం శొంఠి కారం పొడి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చాలా సింపుల్​గా టేస్టీగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్ పాటిస్తూ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్​లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఈ పొడిని ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తే సుమారు 5 నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది! రుచి కూడా మారదు. ఇక కమ్మని శొంఠి కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శొంఠి - 200 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 4 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 4 టీ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల శొంఠిని తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న శొంఠి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి.​ శొంఠి ముక్కలు నెయ్యిలో మంచిగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి​ మారాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లోకి మరికొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత నాలుగు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ధనియాలుజీలకర్ర వేగాక నాలుగు ఎండుమిర్చి, 30 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. 3 నిమిషాల అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. (ఈ రెసిపీ కోసం ఎండుమిర్చి బదులు ఒక టీ స్పూన్​ మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు).
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన శొంఠి, ధనియాలుజీలకర్ర మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న కారం పొడిని గిన్నెలో వేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అంతే నోరూరించే శొంఠి కారం పొడి తయారైనట్లే!
  • ఈ కారం పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఐదు నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కారం పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తింటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
  • మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శొంఠితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

