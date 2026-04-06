కమ్మని "శొంఠి కారం పొడి" - పక్కా కొలతలతో ఐదు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
మీరు ఎప్పుడూ తినని కారం పొడి - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 4:00 PM IST
Sonti Karam Podi Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల కారం పొడులు చేస్తుంటారు. అయినా నోరు కొత్త రుచిని కోరుతుంది. అలాంటి వారి కోసం శొంఠి కారం పొడి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా దీనిని చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్ పాటిస్తూ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఈ పొడిని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తే సుమారు 5 నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది! రుచి కూడా మారదు. ఇక కమ్మని శొంఠి కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శొంఠి - 200 గ్రాములు
- ధనియాలు - 4 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 4 టీ స్పూన్లు
- నెయ్యి - సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల శొంఠిని తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న శొంఠి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి. శొంఠి ముక్కలు నెయ్యిలో మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లోకి మరికొద్దిగా నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత నాలుగు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ధనియాలుజీలకర్ర వేగాక నాలుగు ఎండుమిర్చి, 30 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. 3 నిమిషాల అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. (ఈ రెసిపీ కోసం ఎండుమిర్చి బదులు ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు).
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేయించిన శొంఠి, ధనియాలుజీలకర్ర మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడిని గిన్నెలో వేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అంతే నోరూరించే శొంఠి కారం పొడి తయారైనట్లే!
- ఈ కారం పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఐదు నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కారం పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తింటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
- మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శొంఠితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
