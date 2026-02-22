బియ్యంతో మెత్తటి దూదిలాంటి "దోశలు" - తక్కువ టైమ్లో ఎక్కువ రుచికరంగా!
మినప్పప్పు, సోడా, నూనె అవసరం లేదు - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 22, 2026 at 1:20 PM IST
No Urad Dal Dosa Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ "దోశ" అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే, చాలా మంది ఇళ్లలో వారంలో రెండు, మూడు సార్లైనా దోశలు రెడీ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఎక్కువగా మసాలా దోశ, ఉల్లి దోశ, రవ్వ దోశ వంటివి చేసుకుంటుంటాం. ఇంకాస్త టేస్టీగా తినాలనిపించినప్పుడు ఎగ్ దోశ వేసుకుంటుంటాం. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "స్పాంజ్ దోశలు". మినప్పప్పు, నూనె, ఈనో, వంటసోడా వంటివి అవసరం లేకుండానే ఈ దోశలను మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. దూది లాంటి ఈ మెత్తటి దోశలను పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ స్పాంజ్ దోశలకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - నాలుగు కప్పులు
- మెంతులు - రెండు టీస్పూన్లు
- అటుకులు - రెండు కప్పులు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో రేషన్ బియ్యం, మెంతులు తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడ్నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఒకవేళ మీకు అంత టైమ్ లేకుంటే గోరువెచ్చని నీళ్లు వేసి ఒక రెండు గంటలు నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
- బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత గ్రైండ్ చేయడానికి అరగంట ముందు అదే నీటిలో లావుగా ఉండే అటుకులు వేసి కలిపి కాసేపు నాననివ్వాలి.
- అరగంట తర్వాత నానిన బియ్యం-అటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పెరుగు, తగినన్ని నీళ్లు వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ దోశల కోసం పిండి ఎంతమెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకుంటే దోశలు అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని మూతపెట్టి కనీసం 8 నుంచి 10 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
- అంటే, మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకునేవారు ముందు రోజు రాత్రి పిండిని సిద్ధం చేసి పులియబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- పిండి బాగా పులిసిన తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, సరిపడా వాటర్ కూడా వేసుకుని పిండిని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం బాగా వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి ఒక గరిటెడు తీసుకుని ఒకే దగ్గర వేసి లైట్గా మందపాటి అట్టులా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి. దోశపై చిల్లులు వస్తున్నప్పుడు మూతపెట్టి 30 నుంచి 60 సెకన్లు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా దోశలు ఆవిరిపై ఉడికినట్లు చక్కగా వస్తాయి.
- అనంతరం మూత తీసి చూస్తే దోశ చక్కగా కాలి ఉంటుంది. అప్పుడు దాన్ని అట్లకాడతో సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా "స్పాంజ్ దోశలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కొలతలతో స్పాంజ్ దోశలు ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, అటుకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
