జొన్నపిండితో రొట్టెలు కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేసుకోండి! - సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ!
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "జొన్న ఇడ్లీలు" - మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : December 18, 2025 at 6:03 PM IST
Jonna Idli Preparation in Telugu : ప్రస్తుతం ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఎక్కువ మంది డైలీ డైట్లో మిల్లెట్స్ ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది జొన్నలతో రకరకాల ఆహార పదార్థాలు ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటున్నారు. ఇకపోతే మొన్నటి వరకు జొన్నలతో ఎక్కువగా రొట్టెలను మాత్రమే చేసుకునేవారు. అయితే, ఈ మధ్యకాలంలో దోశలు, ఉప్మా అంటూ మరెన్నో రెసిపీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు. అవి మాత్రమే కాదు జొన్నపిండితో అప్పటికప్పుడు సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఇడ్లీలను" తయారు చేసుకోవచ్చు.
నార్మల్గా ఇప్పటివరకు మీరు జొన్నరవ్వతో ఇడ్లీలను ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓసారి ఇలా జొన్నపిండితో ప్రయత్నించండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి, డయాబెటిస్ పేషెంట్లకు ఇవి సూపర్ ఛాయిస్ కూడా! అలాగే, ఈ ఇడ్లీల తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా జొన్నపిండితో ఈ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ ఇడ్లీలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్నపిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- పెరుగు - రెండు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో జొన్నపిండి, బొంబాయి రవ్వ, కాస్త పుల్లటి పెరుగు తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ఒక కప్పు వరకు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో మరో అర కప్పు వాటర్ పోసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం మూత తీసి మరోసారి పిండిని బాగా కలపాలి. అనంతరం అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, మరో మూడు టేబుల్స్పూన్ల వాటర్ వేసుకుని ఇడ్లీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని వాటికి కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్ అన్నింటిలో చక్కగా నింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మూత తీసి అందులో పిండి ఫిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ప్లేట్స్ నెమ్మదిగా పెట్టాలి.
- అనంతరం మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వెంటనే తీయకుండా ఐదారు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత వేడి వేడిగా ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, జొన్నపిండితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ ఇడ్లీలు అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ ఇడ్లీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా జొన్న ఇడ్లీలను ట్రై చేయండి. అటు మంచి రుచితో పాటు ఇటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీలో కోసం వీలైనంత వరకు పచ్చజొన్న పిండి వాడండి. అప్పుడు ఇడ్లీలు మెత్తగా రావడంతో పాటు మంచి టేస్టీగానూ ఉంటాయి.
- అలాగే, ఇక్క బేకింగ్ సోడాను ఇడ్లీలు వేసుకునేముందు మాత్రమే కలుపుకోవాలి.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పిండి కలిపేటప్పుడు నీటిని ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా ఇడ్లీలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా పోసుకోవాలి.
