మీరు ఎన్నడూ తినని "సింధీ మటన్ రెసిపీ" - జ్యూసీ జ్యూసీగా అద్దిరిపోతుంది!
- రెగ్యులర్ రెసిపీలకు భిన్నంగా సరికొత్త కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ కచ్చితంగా ఫిదా అవుతారు
Published : December 16, 2025 at 3:50 PM IST
sindhi mutton Recipe : నాన్ వెజ్లో రారాజుగా చెప్పుకోవాలంటే మెజారిటీ జనం చూపించేది మటన్ వైపే! ఆ రుచి అమోఘం అంతే! ఇలాంటి మటన్ను కుక్ చేయడానికి వందలాది రెసిపీలు ఉన్నాయి. బిర్యానీ మొదలు.. గ్రేవీ వరకు ఎన్నో రకాల వెరైటీలు మటన్ తో తయారు చేస్తారు. అయితే.. "సింధీ మటన్ రెసిపీ" గురించి మీకు తెలుసా? ఈ రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా తినే కర్రీలకు భిన్నంగా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- 750 గ్రాముల మటన్ చాప్స్
- 2 కప్పుల తరిగిన ఉల్లిపాయలు
- 2 స్పూన్ల కారం
- 2 స్పూన్ల ధనియాల పొడి
- 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
- 2 నల్ల యాలకులు
- 2 ఆకుపచ్చ యాలకులు
- 2 బిర్యానీ ఆకులు
- 2 స్టార్ మొగ్గలు
- 2 ఎండుమిర్చి
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె
- 1 స్పూన్ పసుపు
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర
- 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి
- 3 పచ్చిమిర్చి
- 4 లవంగాలు
- 1/2 కప్పు టమాటా ముక్కలు
- దాల్చినచెక్క అంగుళం ముక్క
- తగినంత ఉప్పు
- గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు
- పావు కప్పు పెరుగు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర వేసుకోవాలి. చిటపటలాడించిన తర్వాత దాల్చినచెక్క వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, ఎండుమిర్చి, యాలకులు, లవంగాలు, స్టార్ మొగ్గలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- సువాసన వస్తున్నప్పుడు తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని, రెండు నిమిషాలపాటు అటూ ఇటూ వేయించుకోవాలి
- ఇప్పుడు మటన్ చాప్స్ వేసుకొని కాసేపు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత టమాటా ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
- అవి కాస్త వేగిన తర్వాత మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. కాసేపు అటూ ఇటూ కలుపుకున్న తర్వాత పసుపు, కారం వేసుకోవాలి
- అందులో కొన్ని వాటర్ పోసి కలియతిప్పిన తర్వాత పెరుగు వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి కూర మొత్తం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. కర్రీ ఉడికిపోయిందనుకున్న తర్వాత చివరలో కొత్తిమీర వేసి స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అద్దిరిపోయే సింధీ మటన్ కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీ ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో బాగా నచ్చుతుంది. మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
