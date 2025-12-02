ETV Bharat / offbeat

సేమియాతో "దద్దోజనం" - ఇలా చేస్తే రుచికరంగా ఇంకా, ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

సేమియాతో దద్దోజనం ట్రై చేయండి - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

Semiya Daddojanam
Semiya Daddojanam (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Semiyya Curd Bath Recipe : సేమియాతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో దద్దోజనం చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి వేడివేడి సేమియా పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Semiya Daddojanam
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సేమియా - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం ముక్కలు - 1 టీ స్పూన్
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • పాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
Semiya Daddojanam
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల సేమియా, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. సేమియా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Semiya Daddojanam
జీలకర్ర, ఆవాలు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో తాలింపు కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన సేమియా, ఒక కప్పు పెరుగు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల పాలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెడీ చేసుకున్న తాలింపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపైన వేయించిన జీడిపప్పు వేసి కలపాలి.
Semiya Daddojanam
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే సేమియా దద్దోజనం రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Semiya Daddojanam
అల్లంవెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మీరు సేమియా దద్దోజనం ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సేమియా, పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

