ఈ ప్రీమిక్స్ పొడితో క్షణాల్లో "సోంపు షర్బత్" - సమ్మర్లో ఒక్క గ్లాస్ తాగితే ఫుల్ రిలీఫ్!
సోంపు, పంచదారతో నోరూరించే జ్యూస్ - పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 12:23 PM IST
Saunf Sharbat PreMix Prepare : ఎండల్లో చల్లచల్లని పానీయాలు తాగుతుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి రిలీఫ్ కోసం, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు నిమ్మరసం, మజ్జిగ, చెరుకు రసం, పండ్లరసాల వంటివి తాగుతారు. అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సోంపు షర్బత్. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా పొట్టకు చాలా హాయినిస్తుంది. అంతేకాక సమ్మర్లో ఒంట్లో వేడిని తగ్గిస్తుంది.
అయితే సోంపు షర్బత్ చేయడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. అందుకే ఇలా ప్రీమిక్స్ పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు క్షణాల్లోనే షర్బత్ తాగొచ్చు. పైగా ఆ పౌడర్ చేయడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సోంపు - 200 గ్రాములు
- మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
- పంచదార - 800 గ్రాములు
- యాలకులు - 40
- గసగసాలు - 4 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 200 గ్రాముల సోంపు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. సోంపు కాస్త రంగు మారిన తర్వాత 40 యాలకులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో సోంపు మిశ్రమం వేసి ఓసారి బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే 800 గ్రాముల పంచదార, ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి, నాలుగు స్పూన్ల గసగసాలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. అంతే సోంపు షర్బత్కు కావాల్సిన ప్రీమిక్స్ తయారైనట్లే.
- ఈ ప్రీమిక్స్ పౌడర్ను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
- ఇక షర్బత్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడాని ఓ గాజు గ్లాసులో కూల్ వాటర్ పోయాలి. ఆపై రెండు స్పూన్ల షర్బత్ పౌడర్ వేసి కలపాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఇన్స్టంట్ సోంపు షర్బత్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మండుటెండల్లో ఈ షర్బత్ను తాగుతుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులతో ఆగకుండా కడుపునిండా తృప్తిగా తాగేస్తారు.
- మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సోంపు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి. నచ్చితే మీరూ ఇప్పుడే ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- ఈ పొడి కోసం పంచదార బదులు పటిక బెల్లం కూడా వాడొచ్చు.
- కావాలంటే సోంపు షర్బత్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత అందులో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
