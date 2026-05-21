ఈ ప్రీమిక్స్ పొడితో క్షణాల్లో "సోంపు షర్బత్​" - సమ్మర్​లో ఒక్క గ్లాస్​ తాగితే ఫుల్​ రిలీఫ్!

సోంపు, పంచదారతో నోరూరించే జ్యూస్ - పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు!

Saunf Sharbat (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 12:23 PM IST

Saunf Sharbat PreMix Prepare : ఎండల్లో చల్లచల్లని పానీయాలు తాగుతుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి రిలీఫ్ కోసం, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు నిమ్మరసం, మజ్జిగ, చెరుకు రసం, పండ్లరసాల వంటివి తాగుతారు. అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సోంపు షర్బత్​. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా పొట్టకు చాలా హాయినిస్తుంది. అంతేకాక సమ్మర్​లో ఒంట్లో వేడిని తగ్గిస్తుంది.

అయితే సోంపు షర్బత్ చేయడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. అందుకే ఇలా ప్రీమిక్స్ పౌడర్‌ చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు క్షణాల్లోనే షర్బత్​ తాగొచ్చు. పైగా ఆ పౌడర్​ చేయడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సోంపు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోంపు - 200 గ్రాములు
  • మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • పంచదార - 800 గ్రాములు
  • యాలకులు - 40
  • గసగసాలు - 4 స్పూన్లు
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో 200 గ్రాముల సోంపు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. సోంపు కాస్త రంగు మారిన తర్వాత 40 యాలకులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో సోంపు మిశ్రమం వేసి ఓసారి బరకగా గ్రైండ్​ చేయాలి. ఇందులోనే 800 గ్రాముల పంచదార, ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి, నాలుగు స్పూన్ల గసగసాలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. అంతే సోంపు షర్బత్​కు కావాల్సిన ప్రీమిక్స్​ తయారైనట్లే.
పంచదార (Getty Images)
  • ఈ ప్రీమిక్స్ పౌడర్​ను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
  • ఇక షర్బత్​ ప్రిపేర్ చేసుకోవడాని ఓ గాజు గ్లాసులో కూల్ వాటర్ పోయాలి. ఆపై రెండు స్పూన్ల షర్బత్‌ పౌడర్‌ వేసి కలపాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఇన్​స్టంట్​ సోంపు షర్బత్​ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
ప్రీమిక్స్ పౌడర్ (ETV Bharat)
  • మండుటెండల్లో ఈ షర్బత్​ను తాగుతుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్​ లెవల్లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులతో ఆగకుండా కడుపునిండా తృప్తిగా తాగేస్తారు.
  • మీరు ఈ పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సోంపు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి. నచ్చితే మీరూ ఇప్పుడే ట్రై చేయండి.

చిట్కాలు :

  • ఈ పొడి కోసం పంచదార బదులు పటిక బెల్లం కూడా వాడొచ్చు.
  • కావాలంటే సోంపు షర్బత్​ తయారు చేసుకున్న తర్వాత అందులో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు కూడా వేసుకోవచ్చు.

