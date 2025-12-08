స్వాముల కోసం "సాత్విక్ కిచిడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
సింపుల్గా చేసుకునే సాత్విక్ కిచిడీ - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్కు ఫిదా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 5:10 PM IST
Satvik Khichdi Making : ఇప్పుడంతా ఎక్కడ చూసినా మాలధారులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటారు. వివిధ రకాల మాలలతో స్వాములు దర్శనమిస్తుంటారు. ఈ సమయంలో వీరు మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మసాలాలు లేని సాత్వికాహారాన్ని భుజిస్తారు. అందుకే ఇవాళ స్వాముల కోసం సింపుల్గా చేసుకునే ఓ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సాత్విక్ కిచిడీ. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చాలా తక్కువ టైమ్లో, తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఉపవాస సమయాల్లోనూ ఈ రెసిపీని చేసి తినొచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- పొట్టు పెసరపప్పు - అర కప్పు
- పెరుగు - ఒకటిప్పావు కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు బియ్యం, అర కప్పు పొట్టు పెసరపప్పు, అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిప్పావు కప్పు పెరుగు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మజ్జిగలా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి వేయించాలి. అలాగే నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న మజ్జిగ పోసి మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- ఏడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి సాత్విక్ కిచిడీ తయారైనట్లే!
