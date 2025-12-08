ETV Bharat / offbeat

స్వాముల కోసం "సాత్విక్ కిచిడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

సింపుల్​గా చేసుకునే సాత్విక్ కిచిడీ - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్​కు ఫిదా!

Satvik Khichdi
Satvik Khichdi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Satvik Khichdi Making : ఇప్పుడంతా ఎక్కడ చూసినా మాలధారులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటారు. వివిధ రకాల మాలలతో స్వాములు దర్శనమిస్తుంటారు. ఈ సమయంలో వీరు మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మసాలాలు లేని సాత్వికాహారాన్ని భుజిస్తారు. అందుకే ఇవాళ స్వాముల కోసం సింపుల్​గా చేసుకునే ఓ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సాత్విక్ కిచిడీ. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చాలా తక్కువ టైమ్​లో, తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఉపవాస సమయాల్లోనూ ఈ రెసిపీని చేసి తినొచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Satvik Khichdi
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • పొట్టు పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • పెరుగు - ఒకటిప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Satvik Khichdi
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు బియ్యం, అర కప్పు పొట్టు పెసరపప్పు, అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిప్పావు కప్పు పెరుగు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మజ్జిగలా చేసుకోవాలి.
Satvik Khichdi
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి వేయించాలి. అలాగే నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
Satvik Khichdi
పెసర్లు (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న మజ్జిగ పోసి మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • ఏడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలపాలి.
Satvik Khichdi
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి సాత్విక్ కిచిడీ తయారైనట్లే!

