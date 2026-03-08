సజ్జపిండితో "తపాలా చెక్కలు" - ఇలా చేసి తింటే జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!
నోరూరించే తపాలా చెక్కలు - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 2:16 PM IST
Sajja Tapala Chekkalu in Telugu : పాతకాలం నాటి వంటకాల్లో తపాలా చెక్కలు ఒకటి. దీన్నే కొన్ని ప్రాంతాల్లో గిన్నె పిండి, సర్వప్ప, సర్వపిండి అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి సజ్జపిండితో వీటిని చేశారంటే ఎంతో రుచిగా వస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. చాలా తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ సజ్జ తపాలా చెక్కలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సజ్జపిండి - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు సజ్జపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పిండిని బాగా కలపాలి.
- అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఆయిల్ అప్లై చేసిన కవర్ లేదా బటర్ పేపర్పై ఉంచి చపాతీ మాదిరిగా తపాలా చెక్కను చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కొద్దిగా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న తపాలా చెక్కను వేయాలి.
- అనంతరం తపాలా చెక్క ఓవైపు కాలిన మరోవైపు టర్న్ చేసి రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ సజ్జ తపాలా చెక్కలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ తపాలా చెక్కలను చట్నీతో లేదా నేరుగా తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
- మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
- మీరు ఈ తపాలా చెక్కలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సజ్జపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
