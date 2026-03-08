ETV Bharat / offbeat

సజ్జపిండితో "తపాలా చెక్కలు" - ఇలా చేసి తింటే జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!

నోరూరించే తపాలా చెక్కలు - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Sajja Tapala Chekkalu
Sajja Tapala Chekka (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sajja Tapala Chekkalu in Telugu : పాతకాలం నాటి వంటకాల్లో తపాలా చెక్కలు ఒకటి. దీన్నే కొన్ని ప్రాంతాల్లో గిన్నె పిండి, సర్వప్ప, సర్వపిండి అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి సజ్జపిండితో వీటిని చేశారంటే ఎంతో రుచిగా వస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. చాలా తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ సజ్జ తపాలా చెక్కలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఎప్పుడూ చపాతీ, పుల్కాలు మాత్రమే తింటారా? - "పాలక్ పనీర్ రోటీలు" ట్రై చేయండి!

Sajja Tapala Chekkalu
సజ్జలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సజ్జపిండి - ఒక కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
Sajja Tapala Chekka
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు సజ్జపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పిండిని బాగా కలపాలి.
Sajja Tapala Chekkalu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఆయిల్ అప్లై చేసిన కవర్​ లేదా బటర్​ పేపర్​పై ఉంచి చపాతీ మాదిరిగా తపాలా చెక్కను చేసుకోవాలి.​
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కొద్దిగా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న తపాలా చెక్కను వేయాలి.
Sajja Tapala Chekkalu
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • అనంతరం తపాలా చెక్క ఓవైపు కాలిన మరోవైపు టర్న్ చేసి రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ సజ్జ తపాలా చెక్కలు రెడీ అయినట్లే!
Sajja Tapala Chekkalu
కారం (Getty Images)
  • ఈ తపాలా చెక్కలను చట్నీతో లేదా నేరుగా తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
  • మీరు ఈ తపాలా చెక్కలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సజ్జపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి కరకరలాడే "రవ్వ బోండాలు" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

కిచెన్​లో నోరూరించే "తోటకూర​ బిర్యానీ" - టేస్ట్ ఓ రేంజ్​లో ఉంటుంది!

TAGGED:

SAJJAPINDI CHEKKALU MAKING TELUGU
సజ్జ తపాలా చెక్కలు తయారీ విధానం
PEARL MILLET FLOUR SARVAPINDI
SAJJA SARVAPINDI PROCESS
SAJJA TAPALA CHEKKALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.