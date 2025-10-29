ETV Bharat / offbeat

రసమలై సిస్టర్ "సాగో మలై" - తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

- సగ్గుబియ్యంతో నోరూరించే స్వీట్ రెసిపీ - ఒకటికి రెండు లాగిస్తారు!

Sago Malai sweet : చాలా మందికి స్వీట్ పేరు చెబితే చాలు నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి! ఇక ఆ ఘుమఘుమల సువాసన చూశారంటే "ఆహాఁ" అంటూ మైమరచిపోతారు! అయితే, మిఠాయిలోని మధురమైన రుచి బేకరీలకు మాత్రమే సొంతమని ఫీలవుతారు. ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తే అంత బాగా రావని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, సరైన పద్ధతిలో చేయాలేగానీ చాలా ఈజీగా మీరు కూడా ఇంట్లో సూపర్ టేస్టీ స్వీట్​ను తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాంటి ఓ రెసిపీనే ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే "సాగో మలై".

అందరికీ రసమలై గురించి తెలుసు. ఇండియన్ డెసర్ట్​లలో ఇది టాప్​లో ఉంటుంది. ఈ స్వీట్​కు ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేయబోయే సాగో మలై కూడా రసమలైకి ఏ మాత్రం తగ్గని రుచిని అందిస్తుంది. అది కూడా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు సగ్గుబియ్యం
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్ల చక్కెర
  • మిల్క్‌ పౌడర్‌ ముప్పావు కప్పు
  • అర లీటరు పాలు
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల కండెన్స్‌డ్‌ మిల్క్‌
  • 1/4 యాలకుల పొడి
  • బాదం పలుకులు 10
  • పిస్తా పలుకులు 10
  • జీడిపప్పులు 10

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సగ్గుబియ్యం ఒక బౌల్​లో వేసుకొని రెండుసార్లు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ఫ్రెష్ నీళ్లు పోసి కనీసం పావు గంటపైన నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోని నీళ్లను పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. ఇందులో మిల్క్‌ పౌడర్‌ యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ బౌల్​ తీసుకొని అందులో సగ్గుబియ్యం, మిల్క్​ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • ఇదంతా మెత్తగా అయ్యేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులో నుంచి చిన్న చిన్న ముద్దలు తీసుకుంటూ ఉండలు చేసుకోవాలి. అన్నీ అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పాలు మరిగించడానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని, దాన్ని స్టౌమీద పెట్టి, పాలు పోసేయాలి. వాటిని బాగా మరిగించాలి.
  • పాలు చిక్కగా అయిన తర్వాత, ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సగ్గుబియ్యం ఉండలను ఇందులో వేసేయాలి.
  • కాసేపు తర్వాత యాలకుల పొడి, కండెన్స్‌డ్‌ మిల్క్ కూడా యాడ్ చేయాలి.
  • సగ్గు బియ్యం ఉండలకు ఇవి పట్టేంత వరకు ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు చల్లుకోవాలి.
  • టేస్టీ టేస్టీగా అద్దిరిపోయే "సాగో మలై" స్వీట్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • పిల్లలు ఎప్పుడైనా స్వీట్ అడిగితే మీరే ఇలా స్వయంగా ఇంట్లో తయారు చేసి తినిపించండి. దుకాణాల్లో లభించే జంక్ ఫుడ్స్, ఇంకా ఓల్డ్ స్టాక్ స్వీట్​ కన్నా ఈ రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉంటుంది.
  • ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే, పిల్లలు మళ్లీ మళ్లీ ఇదే స్వీట్ కావాలంటారు. అంత బాగుంటుందీ రెసిపీ. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

