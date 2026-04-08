ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ టేస్టీగా "రొయ్యల కుర్మా!" - పిల్లలు కూడా కుమ్మేస్తారు

- ఎంతో రుచికరంగా ప్రాన్స్ కుర్మా రెసిపీ - ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Royyala kurma : నాన్​ వెజ్​లో సీ ఫుడ్స్​ కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఇందులోనూ రొయ్యలు మరింత స్పెషల్. వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. అలాంటి రొయ్యలతో ఓ సూపర్ రెసిపీని ఇప్పుడు మనం ట్రై చేయబోతున్నాం. అదే రొయ్యల కుర్మా. నిజానికి కుర్మా ఎలా చేసినా కూడా అద్దిరిపోతుంది. అలాంటిది రొయ్యలతో తయారు చేస్తే ఇక అంతకు మించిన టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి రొయ్యలు అరకేజీ
  • స్పూన్ పసుపు
  • తగినంత ఉప్పు
  • ఒక స్పూన్ ధనియాలు
  • ఐదారు యాలకులు
  • ఐదారు లవంగాలు
  • నాలుగు ఇంచులు దాల్చిన చెక్క
  • అర స్పూన్ సోంపు
  • 10 వరకు జీడిపప్పులు
  • ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి
  • ఒక స్పూన్ గసగసాలు
  • ఐదారు పచ్చి మిర్చీలు
  • నాలుగు టమాటాలు
  • రెండు బిర్యానీ ఆకులు
  • ఒక స్పూన్ జీలకర్ర
  • రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
  • కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • 2 స్పూన్ల కారం
  • కప్పు పెరుగు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో నీళ్లు పోసి, స్పూన్ పసుపు, తగినంత ఉప్పు వేసి వేడెక్కనివ్వాలి
  • మరోవైపు ఇంకో పాన్ పెట్టి అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి. అందులోనే ఐదారు యాలకులు, ఐదారు లవంగాలు, నాలుగు ఇంచులు దాల్చిన చెక్క, అర స్పూన్ సోంపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • కాసేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో 10 వరకు జీడిపప్పులు వేసుకొని వేపుకోవాలి
  • తర్వాత ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి, అందులోనే ఒక స్పూన్ గసగసాలు వేసుకొని వేపుకోవాలి
  • అనంతరం ఐదారు పచ్చి మిర్చీలను రెండుగా చీల్చుకొని వేసుకోవాలి
  • నాలుగు టమాటాలను కూడా అందులోనే వేసుకోవాలి
  • మొదటి స్టౌ మీద మరుగుతున్న నీళ్లలో పచ్చి రొయ్యలను వేసుకోవాలి. పది నిమిషాల పాటు వాటిని కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఈ లోగా రెండో స్టౌ ఆఫ్​ చేసి, ఆ మిశ్రమాన్ని ఫైన్​ పేస్టుగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని చిక్కటి పేస్టులా తయారు చేసుకోవాలి
  • అనంతరం స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి
  • అందులోనే సన్నగా తరిగిన కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. స్పూన్ ఉప్పు, 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత 2 స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్టు వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇందులోనే కప్పు పెరుగు కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మరో స్టౌ ఆఫ్ చేసి, అందులోని రొయ్యలను తీసుకొని కూరగిన్నెలో వేసుకోవాలి. మొత్తం చక్కగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి
  • అంతే, ఎంతో అద్భుతమైన రొయ్యల కుర్మా సిద్ధమైపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇష్టంగా తినేస్తారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.