టేస్టీ టేస్టీగా "రొయ్యల కుర్మా!" - పిల్లలు కూడా కుమ్మేస్తారు
- ఎంతో రుచికరంగా ప్రాన్స్ కుర్మా రెసిపీ - ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే
Royyala kurma (ETV Abhiruchi)
Published : April 8, 2026 at 4:23 PM IST
Royyala kurma : నాన్ వెజ్లో సీ ఫుడ్స్ కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఇందులోనూ రొయ్యలు మరింత స్పెషల్. వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. అలాంటి రొయ్యలతో ఓ సూపర్ రెసిపీని ఇప్పుడు మనం ట్రై చేయబోతున్నాం. అదే రొయ్యల కుర్మా. నిజానికి కుర్మా ఎలా చేసినా కూడా అద్దిరిపోతుంది. అలాంటిది రొయ్యలతో తయారు చేస్తే ఇక అంతకు మించిన టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి రొయ్యలు అరకేజీ
- స్పూన్ పసుపు
- తగినంత ఉప్పు
- ఒక స్పూన్ ధనియాలు
- ఐదారు యాలకులు
- ఐదారు లవంగాలు
- నాలుగు ఇంచులు దాల్చిన చెక్క
- అర స్పూన్ సోంపు
- 10 వరకు జీడిపప్పులు
- ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి
- ఒక స్పూన్ గసగసాలు
- ఐదారు పచ్చి మిర్చీలు
- నాలుగు టమాటాలు
- రెండు బిర్యానీ ఆకులు
- ఒక స్పూన్ జీలకర్ర
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 2 స్పూన్ల కారం
- కప్పు పెరుగు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో నీళ్లు పోసి, స్పూన్ పసుపు, తగినంత ఉప్పు వేసి వేడెక్కనివ్వాలి
- మరోవైపు ఇంకో పాన్ పెట్టి అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి. అందులోనే ఐదారు యాలకులు, ఐదారు లవంగాలు, నాలుగు ఇంచులు దాల్చిన చెక్క, అర స్పూన్ సోంపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
- కాసేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో 10 వరకు జీడిపప్పులు వేసుకొని వేపుకోవాలి
- తర్వాత ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి, అందులోనే ఒక స్పూన్ గసగసాలు వేసుకొని వేపుకోవాలి
- అనంతరం ఐదారు పచ్చి మిర్చీలను రెండుగా చీల్చుకొని వేసుకోవాలి
- నాలుగు టమాటాలను కూడా అందులోనే వేసుకోవాలి
- మొదటి స్టౌ మీద మరుగుతున్న నీళ్లలో పచ్చి రొయ్యలను వేసుకోవాలి. పది నిమిషాల పాటు వాటిని కుక్ చేసుకోవాలి
- ఈ లోగా రెండో స్టౌ ఆఫ్ చేసి, ఆ మిశ్రమాన్ని ఫైన్ పేస్టుగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని చిక్కటి పేస్టులా తయారు చేసుకోవాలి
- అనంతరం స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి
- అందులోనే సన్నగా తరిగిన కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. స్పూన్ ఉప్పు, 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత 2 స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్టు వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇందులోనే కప్పు పెరుగు కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు మరో స్టౌ ఆఫ్ చేసి, అందులోని రొయ్యలను తీసుకొని కూరగిన్నెలో వేసుకోవాలి. మొత్తం చక్కగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి
- అంతే, ఎంతో అద్భుతమైన రొయ్యల కుర్మా సిద్ధమైపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇష్టంగా తినేస్తారు.