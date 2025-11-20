"బాదం పాలతో బీరకాయ కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
బీరకాయ కర్రీ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - ఎంతో బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 5:48 PM IST
Beerakaya curry : బీరకాయ అనగానే మొహం తిప్పుకొనే వాళ్ల కోసం ఓ సారి ఇలా బాదం పాలతో తయారు చేసి పెడితే చాలు! అన్నం మొత్తం లాగించేస్తారు. చపాతీ, పూరీల్లోకి కూడా ఈ కర్రీ ఎంతో బాగుంటుంది. టేస్ట్ పరంగా ఇతా చేసే బీరకాయ కర్రీ ఎవరికైనా నచ్చేస్తుంది. మీరూ ఓ సారి ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్టే చూసేయండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఫాలో చేస్తే చాలు!
"కోడిగుడ్డు, ఎల్లిపాయ కారం" - ఈ టైంలో ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బాదం - 12
- గసగసాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్
- బీరకాయ - అర కిలో
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2 చీలికలు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- మిరపకాయలు - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1 అంగుళం
- లవంగాలు - 4
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాదం పప్పులు, అర టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు గిన్నెలో వేసి నానబెట్టుకోవాలి.మరో గిన్నెలోకి పచ్చిశనగపప్పు కూడా గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి. సరిపడా టైం లేకపోతే వేడి నీళ్లలో 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇపుడు నానబెట్టుకున్న బాదం, గసగసాలను మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు బీరకాయల పొట్టు తీసుకుని ముక్క టేస్ట్ చూసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. కడాయిలో నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. కరివేపాకు కూడా వేసుకుని చిట్లనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకుని బాగా వేయించాలి.3 నిమిషాలు వేయించాక బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే సరి.
- ఇపుడు పసుపు, కారం, పచ్చిమిర్చి, గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం, గసగసాల మిశ్రమం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు కూడా పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కర్రీ అడుగు పట్టకుండా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు దాల్చినచెక్క, లవంగాల మిశ్రమాన్ని కర్రీలో వేసుకుని కలపాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చాలు! బాదంపాలతో చేసే బీరకాయ కర్రీ చపాతీ, పూరీల్లోకి ఈ కర్రీ ఎంతో బాగుంటుంది.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "నేతి బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!
హోం మేడ్ రెసిపీ "ధార్వాడీ దూద్ పేడ" - 30 నిమిషాల్లో మంచి స్వీట్ రెడీ!