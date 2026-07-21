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మర్చిపోలేని రుచితో "బీరకాయ పల్లీ కారం" - రైస్, చపాతీలకు చక్కటి జోడి!

బీరకాయ కూర ఇలా చేసి చూడండి - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Beerakaya Palli Karam
Beerakaya Palli Karam (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 6:52 PM IST

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Beerakaya Palli Karam : బీరకాయతో కర్రీ, ఫ్రై, పచ్చడి, పప్పు అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో ఎప్పుడూ చేసే కూరలే కాకుండా ఓసారి ఇలా పల్లీ కారం స్టఫ్​ చేసి కర్రీ చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘులాడాల్సిందే. ఇది చిక్కని గ్రేవీతో వేడివేడి అన్నంలో కలిపి తింటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చపాతీ, రోటీ, పులావ్​, నాన్​లోకి పర్ఫెక్ట్​​ కాంబినేషన్! ఈ సూపర్​ టేస్టీ బీరకాయ పల్లీ కారం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

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కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - ఒక కేేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • కారం - సరిపడా
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 4 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ బీరకాయలను పొట్టు తీసి శుభ్రంగా కడిగి పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బీరకాయ ముక్కలను తీసుకొని మధ్యలో చాకుతో గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో​ అర కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని వేయించాలి. ఇందులోనే అర కప్పు ఎండుకొబ్బరి పొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్​ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో పల్లీలుఎండుకొబ్బరి మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే వేయించిన ఉల్లివెల్లుల్లి మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్​ చేసిన ఈ కారాన్ని ముందుగా కట్​ చేసుకున్న బీరకాయ ముక్కల్లో పెట్టి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం బీరకాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఉంచి ఈ మిశ్రమాన్ని మగ్గించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత బీరకాయ ముక్కలను మరోవైపు టర్న్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి రెండు వైపులా కాస్త మగ్గిన తర్వాత మిగిలిపోయిన పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ పైకి తేలిన తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. గ్రేవీ దగ్గరపడిన అనంతరం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బీరకాయ పల్లీ కారం రెడీ అయినట్లే!

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