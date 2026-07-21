మర్చిపోలేని రుచితో "బీరకాయ పల్లీ కారం" - రైస్, చపాతీలకు చక్కటి జోడి!
బీరకాయ కూర ఇలా చేసి చూడండి - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 6:52 PM IST
Beerakaya Palli Karam : బీరకాయతో కర్రీ, ఫ్రై, పచ్చడి, పప్పు అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో ఎప్పుడూ చేసే కూరలే కాకుండా ఓసారి ఇలా పల్లీ కారం స్టఫ్ చేసి కర్రీ చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘులాడాల్సిందే. ఇది చిక్కని గ్రేవీతో వేడివేడి అన్నంలో కలిపి తింటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చపాతీ, రోటీ, పులావ్, నాన్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్! ఈ సూపర్ టేస్టీ బీరకాయ పల్లీ కారం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - ఒక కేేజీ
- ఉల్లిపాయలు - 4
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- కారం - సరిపడా
- పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 4 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ బీరకాయలను పొట్టు తీసి శుభ్రంగా కడిగి పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బీరకాయ ముక్కలను తీసుకొని మధ్యలో చాకుతో గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని వేయించాలి. ఇందులోనే అర కప్పు ఎండుకొబ్బరి పొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో పల్లీలుఎండుకొబ్బరి మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే వేయించిన ఉల్లివెల్లుల్లి మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన ఈ కారాన్ని ముందుగా కట్ చేసుకున్న బీరకాయ ముక్కల్లో పెట్టి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం బీరకాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఉంచి ఈ మిశ్రమాన్ని మగ్గించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత బీరకాయ ముక్కలను మరోవైపు టర్న్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి రెండు వైపులా కాస్త మగ్గిన తర్వాత మిగిలిపోయిన పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. గ్రేవీ దగ్గరపడిన అనంతరం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బీరకాయ పల్లీ కారం రెడీ అయినట్లే!
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