ఘుమఘుమలాడే "ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ" - కొత్తవాళ్లు ఇలా ట్రై చేయండి!

రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ - ఇంట్లోనూ ఈజీగా ఇలా చేస్తే చాలు!

egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 12:21 PM IST

Egg Dum Biryani : హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఘుమఘుమలాడే ఎగ్ బిర్యానీ ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతి పాలో అవుతూ ట్రై చేస్తే చాలు! సూపర్​ టేస్ట్ ఇంట్లోనే ఆస్వాదించవచ్చు. కొత్తవాళ్లైనా సరే ఇదే కొలతలతో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - 6
  • బిర్యానీ రైస్ - 750గ్రాములు
  • ప్రైడ్ ఆనియన్స్ - పావు కప్పు
  • పెరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • బిర్యానీ మసాలా - అర స్పూన్
egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (Getty images)
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • అనాస - 1
  • స్టార్ పువ్వు - 1
  • అల్లం పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • టమోటా ప్యూరీ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • కోడిగుడ్లు ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. బిర్యానీ రైస్ 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ప్రైడ్ ఆనియన్స్, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత అర స్పూన్ పసుపు, కారం వేసుకోవాలి. అందులోనే జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, బిర్యానీ మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గరం మసాలా, కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు అన్ని పదార్థాలను బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, అనాస, స్టార్ పువ్వు, కొన్ని ప్రైడ్ ఆనియన్స్, అల్లం పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమోటా ప్యూరీ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయే వరకు మీడియం ప్లేమ్​లో అడుగంటకుండా కలుపుతూ వేయించాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 4 పచ్చిమిర్చి చీల్చి వేసుకుని బాగా కలుపుతూ నూనె వేరయ్యే వరకు వేయించాలి.
egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (Getty images)
  • నూనె తేలిన తర్వాత ఉడికించి పొట్టుతీసుకున్న కోడిగుడ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని కలపాలి. ఇలా రోడీ చేసుకున్న గ్రేవీని పక్కన పెట్టుకుని బిర్యానీ రైస్ ఉడికించుకోవాలి. ఓ గిన్నెలోకి నీళ్లు పోసుకుని కొత్తిమీర, పుదీనా, మసాలా దినసులు, నిమ్మరసం, ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న టైంలో నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకుని ఉడికించాలి.
egg_dum_biryani
egg_dum_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు మసాలా రెడీచేసుకున్న కడాయి ఖాళీ చేసి దాంట్లోనే ముందుగా 80శాతం ఉడికించుకున్న రైస్ పలుచగా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మసాలా గ్రేవీ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో లేయర్ రైస్ వేసుకుని మళ్లీ కోడిగుడ్ల మసాలా గ్రేవీ మళ్లీ వేసుకుని పైన రైస్ వేసుకుని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు, వేయించిన ఉల్లిపాయలు, నెయ్యి వేసుకుని మూతపెట్టుకోవాలి. 3 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో, మరో 3 నిమిషాలు మంట పెట్టుకుని ఆ తర్వాత తీసుకుంటే చాలు! ఘుమఘుమలాడే బిర్యానీ రైస్ అద్దిరిపోతుంది.

