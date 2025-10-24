ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ, క్రంచీ, గుల్లగా, టేస్టీగా "రాగి పిండి అప్పాలు" - వంట రాని వాళ్లు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

రాగి పిండి నువ్వులతో అప్పాలు - ఇవి కచ్చితంగా తినాల్సిందే!

appalu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Appalu Recipe in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలు మెచ్చే స్నాక్ అప్పాలు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. వీటికి కాస్త బెల్లం, కొబ్బరి జోడించి రాగి పిండితో చేస్తే ఇంకెంత బాగుంటాయో ఓ సారి ఊహించుకోండి! హెల్దీగా, టేస్టీగా ఎంతో బాగుంటాయి. ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. కొత్తవాళ్లైనా సరే రాగి పిండి, నువ్వుల అప్పాలు ఈజీగా అప్పటికప్పుడు 15 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. పిండి పట్టడం, నానబెట్టడం లాంటి అవసరమే లేకుండా ఈజీగా, టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి క్రిస్పీగా, క్రంచీగా, గుల్లగా, టేస్టీగా ఉంటాయి.

appalu_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎండు కొబ్బరి - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 4
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • గోధుమ పిండి - అర కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • బెల్లం తురుము - కప్పు
  • నీళ్లు - అర కప్పు
appalu_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • మిక్సీ జార్​లోకి పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, యాలకులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు మరో మిక్సింగ్​ బౌల్ లో రాగి పిండి, అర కప్పు గోధుమ పిండి, గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
appalu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ప్యాన్ లోకి కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత జల్లెడతో వడకట్టి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిలోకి పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
appalu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకున్న తర్వాత 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చెక్కల్లాగా వత్తుకోవాలి. చేతులకు అంటకుండా బటర్ పేపర్ లేదా ఏదైనా పాల ప్యాకెట్ పై నూనె రాసుకుని మరీ మందంగా కాకుండా వత్తుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేడి చేసి రెడీ చేసుకున్న అప్పాలు వేసుకోవాలి. వేయగానే కదపకుండా అర నిమిషం తర్వాత జల్లెడతో వత్తుతూ వేయిస్తే పొంగుతాయి. బెల్లం, కొబ్బరి కలిపిన ఈ అప్పాలు ఎంతో రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి. నిల్వ చేసుకుంటే దాదాపు 2 నెలల పాటు పాడవకుండా ఉంటాయి.

