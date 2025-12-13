ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో "రాగి పిండి" ఉంటే చాలు - అప్పటికప్పుడు ఇలా మీకు నచ్చిన టిఫిన్ చేసేయండి!

కరకరలాడే దోసె రెసిపీ - 10 నిమిషాల్లో ఉల్లి చట్నీతో కలిపి టేస్టీగా తినేయొచ్చు!

ragi_pindi_dosa
ragi_pindi_dosa (ETV Bharat)
Ragi Pindi Dosa : టిఫిన్ల కోసం ఏమీ ప్లాన్ చేయలేదా? పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బుకోవడం లాంటి పనులకు టైం లేదా? ఇలాంటపుడు ఇంట్లో రాగి పిండి ఉంటే చాలు! ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. కరకరలాడే ఈ దోసె ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఉల్లి చట్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకుని హెల్దీ ఇన్​స్టెంట్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఆరగించేయండి!

ragi_pindi_dosa
రాగులు (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్మారవ్వ - అర కప్పు
  • బియ్యం పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - 1
ragi_pindi_dosa
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • వెల్లుల్లి - 6
  • ఎండు మిర్చి - 5
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
ragi_pindi_dosa
ఆవాలు (Getty images)

పోపు కోసం :

  • శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
ragi_pindi_dosa
శనగ పప్పు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి 1 కప్పు రాగి పిండి, అర కప్పు ఉప్మారవ్వ, పావు కప్పు బియ్యం పిండి, ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ముందుగా 1 కప్పు నీళ్లు పోసుకుని విస్కర్​తో ఉండలు లేకుండా కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ragi_pindi_dosa
చింతపండు (Getty images)
  • ఇపుడు చట్నీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్​లో నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి 2 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, 6ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు కూడా వేసుకుని వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసుకుని జీలకర్ర, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి పోపు వేసుకుని కలపాలి. పోపు కోసం కొద్దిగా నూనె పోపు దినుసులు ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి ఆ తర్వాత పోపులో కలుపుకొంటే చాలు.
ragi_pindi_dosa
జీలకర్ర (Getty images)
  • ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిలోకి 3వ కప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలపాలి. అందులో జీలకర్ర, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుము వేసుకుని బాగా కలపాలి. పిండి మరీ గట్టిగా కాకుండా పలుచగా ఉండాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని బాగా వేడెక్కిన తర్వాత నూనె రాసుకుని గరిటెతో పిండిని పోసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో కాకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చి తీసుకోవాలి. ఈ పలుచని దోసెలు ఉల్లిపాయ చట్నీలోకి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.

