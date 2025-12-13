ఇంట్లో "రాగి పిండి" ఉంటే చాలు - అప్పటికప్పుడు ఇలా మీకు నచ్చిన టిఫిన్ చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 10:22 AM IST
Ragi Pindi Dosa : టిఫిన్ల కోసం ఏమీ ప్లాన్ చేయలేదా? పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బుకోవడం లాంటి పనులకు టైం లేదా? ఇలాంటపుడు ఇంట్లో రాగి పిండి ఉంటే చాలు! ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. కరకరలాడే ఈ దోసె ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఉల్లి చట్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకుని హెల్దీ ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఆరగించేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్మారవ్వ - అర కప్పు
- బియ్యం పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
చట్నీ కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 3
- వెల్లుల్లి - 6
- ఎండు మిర్చి - 5
- చింతపండు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
పోపు కోసం :
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 1 కప్పు రాగి పిండి, అర కప్పు ఉప్మారవ్వ, పావు కప్పు బియ్యం పిండి, ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ముందుగా 1 కప్పు నీళ్లు పోసుకుని విస్కర్తో ఉండలు లేకుండా కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు చట్నీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లో నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి 2 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, 6ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు కూడా వేసుకుని వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసుకుని జీలకర్ర, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి పోపు వేసుకుని కలపాలి. పోపు కోసం కొద్దిగా నూనె పోపు దినుసులు ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి ఆ తర్వాత పోపులో కలుపుకొంటే చాలు.
- ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిలోకి 3వ కప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలపాలి. అందులో జీలకర్ర, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుము వేసుకుని బాగా కలపాలి. పిండి మరీ గట్టిగా కాకుండా పలుచగా ఉండాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని బాగా వేడెక్కిన తర్వాత నూనె రాసుకుని గరిటెతో పిండిని పోసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చి తీసుకోవాలి. ఈ పలుచని దోసెలు ఉల్లిపాయ చట్నీలోకి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.
