స్వచ్ఛమైన బెల్లం ఎలా ఉంటుంది? - ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?
మార్కెట్లో బెల్లం చాలా వరకు కల్తీదే? - స్వచ్ఛమైన బెల్లం సువాసన ఇస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 2:40 PM IST
Pure Jaggery : మార్కెట్లో దొరికే బెల్లం స్వచ్ఛమైనది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఆకర్షణీయమైన రంగు కోసం హానికరమైన పదార్థాలు, రసాయనాలు లేదా కృత్రిమ రంగులను కలిపే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఇవి రుచిగా ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి కల్తీ బెల్లంలో పోషక విలువలు తక్కువగా ఉండి, హాని కలిగించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. స్వచ్ఛమైన బెల్లం కావాలంటే ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడమే ఏకైక మార్గం అని, బెల్లం స్వచ్ఛంగా ఉండటమే కాకుండా, ఐరన్, మెగ్నీషియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలను సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
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స్వచ్ఛమైన బెల్లాన్ని తయారుచేసే విధానం
- ఇంట్లో స్వచ్ఛమైన బెల్లాన్ని తయారు చేయడానికి తాజా చెరకు రసం అవసరం ఉంటుంది.
- ఈ రసాన్ని దగ్గర్లోని చెరకు మిల్లు లేదా చెరకు రసం విక్రయదారుల నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు.
- ముందుగా తాజా రసాన్ని ఒక పాత్రలో లేదా బకెట్లో సేకరించి, అందులోని దుమ్ము, చిన్న పీచు లేకుండా పలుచని వస్త్రంతో వడకట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వడకట్టిన చెరకు రసాన్ని మందపాటి అడుగు భాగం ఉన్న పాత్రలో పోసి, తక్కువ మంటపై వేడి చేయాలి.
- రసం వేడెక్కుతున్నప్పుడు పైన నురగ (మలినాలతో కూడినది) ఏర్పడుతుంది.
- బెల్లం స్వచ్ఛమైన రంగు, నాణ్యత ఉండాలంటే ఆ నురగను గరిటెతో ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తూ ఉండాలి.
- తక్కువ మంటపై మరిగే కొద్దీ, రసం క్రమంగా చిక్కబడి పాకంలా మారుతుంది.
- అది తయారైందో లేదో తెలుసుకోవడానికి, గిన్నెలో చల్లని నీళ్లు పోసి కొంచెం పాకాన్ని అందులో వేయాలి.
- అది నీటిలో కలిసిపోతే, మరికొంత సేపు ఉడికించాలి.
- వేళ్ల మధ్య నొక్కినప్పుడు ఆ చుక్క మందంగా, గట్టిగా నీటిలో కరిగిపోకుండా ఉంటే బెల్లం తయారైనట్లే.
- ఈ దశలో మంట ఆపివేసి, నెయ్యి లేదా నూనె రాసిన ప్లేట్లో ఆ మిశ్రమాన్ని పోసి చల్లార్చుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిశ్రమం గట్టిపడుతుంది.
- మీకు నచ్చిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కోసుకోవచ్చు.
- ఇంట్లో తయారుచేసిన ఈ బెల్లం సహజమైన రంగు, సువాసన, మంచి రుచి కూడా ఉంటుంది.
- ఇది మార్కెట్లో దొరికే కల్తీ బెల్లం కంటే ఎంతో శ్రేష్ఠంగా ఉంటుంది.
- స్వచ్ఛమైన బెల్లం కేవలం తీపిని ఇవ్వడమే కాకుండా, శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడంలో, జీర్ణక్రియ పెంచడంలో, ఐరన్ లోపం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడుతుంది.
బెల్లం వల్ల ప్రయోజనాలు
ఇంట్లో బెల్లం తయారు చేయడానికి కొంత ఓపిక అవసరం. కానీ దానివల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఆ శ్రమకు తగిన ఫలితాన్నిస్తాయి. ఈ పద్ధతి ద్వారా బయట దొరికే కల్తీ బెల్లంపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీకు అవసరమైనప్పుడు తాజా బెల్లాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. టీ, హల్వా, పాయసం, పరాఠా లేదా ఇతర తీపి వంటకాల్లో దీనిని ఉపయోగించినప్పుడు, మంచి రుచి, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందుకోవచ్చు.
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