దోసె పిండి చాలు! - రోడ్ సైడ్ బండి మీద చేసే "చిట్టి పునుగులు" ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
కమ్మని పునుగులు - ఇలా అప్పటికప్పుడు వేసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 11:58 AM IST
Punugulu Recipe : ఇంట్లో దోసె పిండి మిగిలిపోయినపుడు ఓ సారి ఇలా పునుగులు ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. చాలా మంది పునుగుల కోసం రాత్రంతా పిండి నానబెట్టుకుని పెరుగు కలుపి తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, అంత శ్రమ అక్కర్లేదు. రెడీగా ఉన్న దోసె పిండి లేదా ఎపుడైనా దోసె పిండి మిగిలినపుడు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి.
వేయించిన పప్పులతో కాకరకాయ "కారం పొడి" - ఇలా కొత్తగా ట్రై చేశారంటే కమ్మగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పుదీనా - 10 ఆకులు
- పుట్నాల పప్పు - పావు కప్పు
- చింతపండు - చిటికెడు
- పచ్చి కొబ్బరి - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - సగం చిన్న కట్ట
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
పునుగుల కోసం :
- దోసె పిండి - రెండు కప్పులు
- మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- చట్నీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి కప్పు పల్లీలు సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు వేయించాలి. పూర్తిగా కాకుండా సగం వేగిన తర్వాత 6పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు రెమ్మ, పుదీనా ఆకులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు రంగు మారిన తర్వాత పావు కప్పు పుట్నాల పప్పు, చిటికెడు చింతపండు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆపేయాలి. మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు, కాడలతో సహా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పల్చగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఎంతో కమ్మని చట్నీ తయారవుతుంది.
- ఆ తర్వాత చట్నీ లోకి పోపు వేసుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి నూనె, ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, కరివేపాకు మాత్రమే వేసుకుని చట్నీలో కలుపుకుంటే చాలు! ఈ నీర్ చట్నీ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇపుడు పునుగుల కోసం పులిసిన దోసె పిండిని రెండు కప్పులు తీసుకోవాలి. ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి, ఉప్పు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇందులోనే సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు ముక్కలు కూడా వేసుకుని పునుగుల పిండి కంటిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి. దోసె పిండి అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకుంటే కొద్దిగా సోడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. పులిసిన పిండిలోకి సోడా అవసరం లేదు. కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని పునుగులు వేసుకుని జెల్లెడతో తిప్పుతూ ఉండే గుండ్రంగా వస్తాయి.
ఈ పద్ధతిలో "క్యాబేజీ పొరియల్" చేయండి - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!
కరకరలాడే బియ్యప్పిండి "చెక్కలు" - ఇలాంటి టిప్స్తో ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చవు!