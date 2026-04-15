బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోయే "పుదీనా సేమియా ఉప్మా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
పుదీనా, సేమియాతో సింపుల్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 3:07 PM IST
Mint Semiya Upma : సేమియాను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఉప్మా కూడా చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి పుదీనా సేమియా ఉప్మా చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పుదీనా నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - 12 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పుదీనా - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - రెండు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఉల్లిపాయలు - 2
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- సన్నని అల్లం తరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులు తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల సేమియా, సరిపడా నీళ్లు పోసి పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. సేమియా ఉడికిన తర్వాత వెంటనే నీళ్లు తీసేసి చల్లని నీళ్లు పోసి కాస్త చల్లానివ్వాలి. ఆపై సేమియాను వడకట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అదేవిధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం తరుగు, 20 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేగాక రెండు కప్పుల పుదీనా యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆపై కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- పుదీనా మిశ్రమం బాగా మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం దీనిని మిక్సీజార్లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఎనిమిది టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగాక ఉడికించి పెట్టుకున్న సేమియా యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనా పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే పుదీనా సేమియా ఉప్మా రెడీ అయినట్లే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈవిధంగా ట్రై చేయండి.
