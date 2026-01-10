ETV Bharat / offbeat

మనసు దోచే "పుదీనా రోటి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్!

పుదీనా, పల్లీలు వేసి ఇలా చట్నీ చేయండి - టేస్ట్ ఎప్పుడూ మర్చిపోలేరు!

Pudina Chutney
Pudina Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 4:19 PM IST

Pudina Chutney Prepare in Telugu : అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లతో తినేందుకే కొందరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది దోసకాయ, ఉల్లిపాయ, టమోటా పచ్చడి వంటివి తరుచుగా చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఉంది. అదే పుదీనా రోటి పచ్చడి. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే పచ్చళ్లతో పోల్చితే డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో చాలా బాగుంటుంది.

ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాదు ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మొదటిసారి చేసేవారైనా ఈ చట్నీని తక్కువ టైమ్​లో క్విక్​గా, ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ పుదీనా రోటి పచ్చడిని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Pudina Chutney
పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్
  • పుదీనా ఆకులు - 50 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు గుజ్జు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
Pudina Chutney
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 50 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అలాగే 50 గ్రాముల పుదీనా ఆకులను వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చింతపండు గుజ్జు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Pudina Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Pudina Chutney
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే పుదీనా రోటి పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
Pudina Chutney
పల్లీలు (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక ఇది టిఫిన్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

