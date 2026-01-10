మనసు దోచే "పుదీనా రోటి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
పుదీనా, పల్లీలు వేసి ఇలా చట్నీ చేయండి - టేస్ట్ ఎప్పుడూ మర్చిపోలేరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 4:19 PM IST
Pudina Chutney Prepare in Telugu : అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లతో తినేందుకే కొందరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది దోసకాయ, ఉల్లిపాయ, టమోటా పచ్చడి వంటివి తరుచుగా చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఉంది. అదే పుదీనా రోటి పచ్చడి. ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే పచ్చళ్లతో పోల్చితే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో చాలా బాగుంటుంది.
ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాదు ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మొదటిసారి చేసేవారైనా ఈ చట్నీని తక్కువ టైమ్లో క్విక్గా, ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ పుదీనా రోటి పచ్చడిని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చిమిర్చి - 50 గ్రాములు
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్
- పుదీనా ఆకులు - 50 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు గుజ్జు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 50 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అలాగే 50 గ్రాముల పుదీనా ఆకులను వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చింతపండు గుజ్జు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే పుదీనా రోటి పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక ఇది టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
