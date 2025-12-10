క్రిస్పీ, టేస్టీ "ఆలూ వడలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే వడలు - బంగాళదుంపలతో ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా వస్తాయి!
December 10, 2025
Bangaladumpa Vadalu Prepare : టిఫిన్స్లో చాలా వెరైటీలు ఉన్నప్పటికీ వడలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. మినపపిండితో చేసే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ ఇవి తయారు చేయాలంటే ముందురోజు రాత్రే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత పిండిని పులియబెట్టాలి. కానీ అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం బంగాళదుంపలతో కమ్మగా, కరకరలాడే వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! కేవలం 10 నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ అయ్యే ఈ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా కొత్తగా ఉందని రెండుమూడు వడలను ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. మరి ఇందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- బియ్యప్పిండి - ముప్పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు వేసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసి పిండిని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడ ఆకారంలో చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వడలను బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి ఆలూ వడలు తయారైనట్లే.
- ఆలూ వడలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు!
- మీరు ఆలూ వడలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
