క్రిస్పీ, టేస్టీ "ఆలూ వడలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే వడలు - బంగాళదుంపలతో ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా వస్తాయి!

Aloo Vada
Aloo Vada (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Bangaladumpa Vadalu Prepare : టిఫిన్స్​లో చాలా వెరైటీలు ఉన్నప్పటికీ వడలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. మినపపిండితో చేసే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ ఇవి తయారు చేయాలంటే ముందురోజు రాత్రే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత పిండిని పులియబెట్టాలి. కానీ అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం బంగాళదుంపలతో కమ్మగా, కరకరలాడే వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! కేవలం 10 నిమిషాల్లో ప్రిపేర్​ అయ్యే ఈ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా కొత్తగా ఉందని రెండుమూడు వడలను ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. మరి ఇందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Vada
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • బియ్యప్పిండి - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Aloo Vada
ఆయిల్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కిలో బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్​లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు వేసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసి పిండిని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడ ఆకారంలో చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aloo Vada
ఉప్పు (Getty Images)
  • మరోవైపు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వడలను బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి ఆలూ వడలు తయారైనట్లే.
Aloo Vada
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఆలూ వడలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు!
  • మీరు ఆలూ వడలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

