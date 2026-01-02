నోరూరించే "పొటాటో బుల్లెట్స్" - అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ
- బంగాళాదుంపతో టేస్టీ టేస్టీ ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ - కొత్తవారు కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : January 2, 2026 at 11:06 AM IST
Potato Nuggets : ఉదయాన్నే వేడి వేడిగా దోశ, వడ తింటుంటారు చాలా మంది. ఇదేవిధంగా సాయంత్రం కూడా కరకరలాడే స్నాక్స్ ఆరగిస్తుంటారు. అయితే ఈ సాయంత్రం స్నాక్స్లో చాలా మంది పునుగులు, గారెలు వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఇలాంటివే కాకుండా ఈసారి వెరైటీ రెసిపీ ట్రై చేయండి. అదే "పొటాటో బుల్లెట్స్". ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. పార్టీల్లో మంచి స్టార్టప్గా కూడా బాగుంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు యమ్మీ యమ్మీ అంటూ లాగిస్తారు. బయట రోడ్ సైడ్ చేసే అన్ హెల్దీ ఫుడ్కన్నా, ఇంట్లోనే వీటిని తింటే ఎంతో మంచిది. రుచికి రుచీ, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం మీ సొంతం అవుతుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 2 బంగాళా దుంపలు
- 1/2 అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 1/2 స్పూన్ చిల్లీఫ్లేక్స్
- 1/4 స్పూన్ చీజ్
- 1/2 స్పూన్ ఒరెగానో
- 1/4 స్పూన్ మిరియాలపొడి
- 1/2 స్పూన్ చాట్మసాలా
- 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు
- 1/4 కప్పు బ్రెడ్పొడి
- ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా నూనె
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
కోటింగ్ కోసం:
- 1/4 కప్పు మొక్కజొన్న పిండి
- 1/4 స్పూన్ మిరియాలపొడి
- 1 కప్పు బ్రెడ్పొడి
- 1/4 స్పూన్ ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని బంగాళాదుంపలను ఉడికించుకోవాలి
- తర్వాత వాటిని దించి పక్కన పెట్టి, చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి
- చీజ్ కూడా తురిమి పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని, అందులో ఆలుగడ్డల తురుము వేసుకోవాలి. అందులోనే అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు, చీజ్ తురుము, ఒరెగానో, చిల్లీఫ్లేక్స్, చాట్మసాలా, మిరియాలపొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- ఇవన్నీ చక్కగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బ్రెడ్ పౌడర్, ఉప్పు వేసి మళ్లీ కలుపుకొని మూత పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మరో గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో కోటింగ్ కోసం తీసుకున్న పదార్థాలను వేసుకోవాలి.
- మిరియాలపొడి, కార్న్ ఫ్లోర్, ఉప్పు తీసుకొని, 1/4 కప్పు వాటర్ పోస్తూ పల్చని పిండిలా తయారు చేసుకోవాలి
- అనంతరం కొద్ది కొద్దిగా ఆలుగడ్డ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంచూ కాస్త పెద్ద సైజు బుల్లెట్ మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత దాన్ని కార్న్ ఫ్లోర్ లిక్విడ్ పిండిలో డిప్ చేయాలి. అనంతరం బ్రెడ్పొడిలో వేసి పట్టించాలి. ఈ విధంగా అన్నీ తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. అందులో వీటిని వేసి ఎర్రగా కాలేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చక్కగా కాలిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకోవాలి. ఎక్సెస్ ఆయిల్ ను అది పీల్చేసుకుంటుంది.
- వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు, మిత్రులు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా చేసి పెట్టొచ్చు.
- ఇంట్లో చేసుకునే కిట్టీ పార్టీల వంటి వాటికి కూడా మంచి స్టార్టప్గా ఉంటాయి. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
