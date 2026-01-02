ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పొటాటో బుల్లెట్స్" - అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ

- బంగాళాదుంపతో టేస్టీ టేస్టీ ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ - కొత్తవారు కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Potato Nuggets
Potato Nuggets (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 11:06 AM IST

Potato Nuggets : ఉదయాన్నే వేడి వేడిగా దోశ, వడ తింటుంటారు చాలా మంది. ఇదేవిధంగా సాయంత్రం కూడా కరకరలాడే స్నాక్స్ ఆరగిస్తుంటారు. అయితే ఈ సాయంత్రం స్నాక్స్​లో చాలా మంది పునుగులు, గారెలు వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఇలాంటివే కాకుండా ఈసారి వెరైటీ రెసిపీ ట్రై చేయండి. అదే "పొటాటో బుల్లెట్స్". ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. పార్టీల్లో మంచి స్టార్టప్​గా కూడా బాగుంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు యమ్మీ యమ్మీ అంటూ లాగిస్తారు. బయట రోడ్​ సైడ్​ చేసే అన్​ హెల్దీ ఫుడ్​కన్నా, ఇంట్లోనే వీటిని తింటే ఎంతో మంచిది. రుచికి రుచీ, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం మీ సొంతం అవుతుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 2 బంగాళా దుంపలు
  • 1/2 అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • 1/2 స్పూన్ చిల్లీఫ్లేక్స్‌
  • 1/4 స్పూన్ చీజ్‌
  • 1/2 స్పూన్ ఒరెగానో
  • 1/4 స్పూన్ మిరియాలపొడి
  • 1/2 స్పూన్ చాట్‌మసాలా
  • 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు
  • 1/4 కప్పు బ్రెడ్‌పొడి
  • ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా నూనె
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు

కోటింగ్‌ కోసం:

  • 1/4 కప్పు మొక్కజొన్న పిండి
  • 1/4 స్పూన్ మిరియాలపొడి
  • 1 కప్పు బ్రెడ్‌పొడి
  • 1/4 స్పూన్ ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని బంగాళాదుంపలను ఉడికించుకోవాలి
  • తర్వాత వాటిని దించి పక్కన పెట్టి, చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి
  • చీజ్‌ కూడా తురిమి పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని, అందులో ఆలుగడ్డల తురుము వేసుకోవాలి. అందులోనే అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు, చీజ్‌ తురుము, ఒరెగానో, చిల్లీఫ్లేక్స్, చాట్‌మసాలా, మిరియాలపొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ చక్కగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బ్రెడ్‌ పౌడర్, ఉప్పు వేసి మళ్లీ కలుపుకొని మూత పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మరో గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో కోటింగ్‌ కోసం తీసుకున్న పదార్థాలను వేసుకోవాలి.
  • మిరియాలపొడి, కార్న్ ఫ్లోర్, ఉప్పు తీసుకొని, 1/4 కప్పు వాటర్ పోస్తూ పల్చని పిండిలా తయారు చేసుకోవాలి
  • అనంతరం కొద్ది కొద్దిగా ఆలుగడ్డ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంచూ కాస్త పెద్ద సైజు బుల్లెట్‌ మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత దాన్ని కార్న్​ ఫ్లోర్​ లిక్విడ్​ పిండిలో డిప్​ చేయాలి. అనంతరం బ్రెడ్‌పొడిలో వేసి పట్టించాలి. ఈ విధంగా అన్నీ తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. అందులో వీటిని వేసి ఎర్రగా కాలేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చక్కగా కాలిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్​ మీద వేసుకోవాలి. ఎక్సెస్​ ఆయిల్ ను అది పీల్చేసుకుంటుంది.
  • వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు, మిత్రులు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా చేసి పెట్టొచ్చు.
  • ఇంట్లో చేసుకునే కిట్టీ పార్టీల వంటి వాటికి కూడా మంచి స్టార్టప్​గా ఉంటాయి. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

