నోరూరించే "ఆలుగడ్డ - పచ్చికారం" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు - రొటీన్ రుచికి భిన్నంగా సూపర్ టేస్ట్
Published : April 30, 2026 at 1:40 PM IST
Potato Green Chilli : ఆలుగడ్డ లేదా బంగాళదుంప. పేరు ఏదైనా దీనికి ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. రోజూ ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టినా కూడా ఇష్టంగా తినేవాళ్లు ఎందరో! ఇక ఆలూ చిప్స్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే తరహాలో కాకుండా ఈ సారి పచ్చికారంతో అద్దిరిపోయే రెసిపీ తయారు చేద్దాం.
ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉండటమే కాకుండా, చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి కలిపి చేసే ఈ మసాలా వల్ల ఈ కర్రీకి ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ టేస్ట్ వస్తుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- ఆలుగడ్డలు - 4 పెద్ద సైజువి
- ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు (మీ కారానికి తగ్గట్టుగా)
- అల్లం - అర అంగుళం ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, జీలకర్రను మిక్సీలో వేసి కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డ పొట్టుతీసుకొని, శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో నీళ్లుపోసి, కొంచెం ఉప్పు వేసి, ఆలుగడ్డ ముక్కలను అందులో వేయాలి. ముక్క మెత్తబడే వరకు ఉడికించిన తర్వాత, నీటిని వడకట్టుకోవాలి. ముక్క మరీ మెత్తగా కాకుండా చూసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో బాణాలి పెట్టి అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఆవాలు వేసుకోవాలి. అవి చిటపటలాడిన తర్వాత జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు వేసుకోవాలి
- ఈ పప్పులు దోరగా వేగుతున్నప్పుడు మంచి సువాసన వస్తుంది. ఆ సమయంలో కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని, అవి రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చికారం వేసి, పచ్చివాసన పోయే వరకు కనీసం రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించండి.
- ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అనంతరం మూత పెట్టి తక్కువ మంట మీద 5 నిమిషాలసేపు మగ్గనివ్వాలి
- చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే ఆలుగడ్డ, పచ్చి మిర్చీ రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
చిట్కాలు:
- ఈ కూర వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, పూరీలోకి చాలా బాగుంటుంది.
- మీకు ఇష్టమైతే తాలింపులో కొద్దిగా జీడిపప్పు లేదంటే వేరుశనగ పప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- బంగాళాదుంపను ఉడికించేటప్పుడు మరీ ఎక్కువ నీరు పోయకుండా ఉడికించండి. ఇలా చేస్తే ముక్క విడిపోకుండా చక్కగా ఉంటుంది
