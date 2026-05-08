ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టపడే "క్లే" - బయట కొనివ్వకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేయండి!

ఇలా చేశారంటే మీ పిల్లలు ఇంటిపట్టునే ఉంటారు - "హోమ్ మేడ్ క్లే" తయారు చేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చేయండి

how_to_make_clay_at_home
how_to_make_clay_at_home (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

How to make clay at home : వేసవిలో పిల్లలు ఎక్కువగా ఇండోర్ గేమ్స్ ఆడుతుంటారు. క్యారం, చెస్, పజిల్ గేమ్స్ లో మునిగి తేలుతుంటారు. చిన్న పిల్లలైతే బొమ్మలు, బొమ్మల తయారీ, కాగితాలతో వివిధ ఆకృతులు తయారు చేస్తూ మురిసిపోతుంటారు. చిన్న పిల్లలు ఎక్కువగా 'క్లే' తో బొమ్మలు తయారు చేయడంపై ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్లే స్టోర్స్ లో లభిస్తున్నా ధర ఎక్కువ కావడం, పైగా రసాయనాలతో తయారు చేయడంతో పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంటాయి. క్లే తో బొమ్మలు చేస్తూ తిరిగి అదే చేతితో తినుబండారాలు తింటుంటారు. ఈ క్రమంలో రసాయనాల వల్ల హాని తలపెట్టే అవకాశం ఉంది.

మెరిసేదంతా బంగారం కాదండీ! - ఆభరణాలు కొనేటప్పుడు ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెస్ట్​!

అందుకే ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో మీరే స్వయంగా మీ పిల్లల కోసం క్లే తయారు చేయండి. ఇలా కాస్త సమయం కేటాయించి పిల్లలతో కలిసి క్లే తయారు చేసి పెట్టారంటే వారికి డబ్బు పొదుపు మంత్రంతో పాటు, నైపుణ్యాలు కూడా నేర్పించే అవకాశం ఉంటుంది. తమ కోసం మీరు సమయం కేటాయించడంపై ప్రేమాభిమానాలు కూడా పెరుగుతాయి. క్లే తో బొమ్మలు చేయడం చాలా బాగుంటుమది. కొత్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ఇలా క్లే తయారు చేసి పెట్టండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదా పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - అర కప్పు
  • నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
  • లేదా వెనిగర్ - 1 స్పూన్
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఫుడ్ కలర్స్ - కొద్దిగా
  • నీళ్లు - 1 కప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో మైదా పిండి తీసుకోవాలి. అందులోనే ఉప్పుతో పాటు మీకు కావల్సిన రంగు ఫుడ్ కలర్ కలపాలి. ఆ తర్వాత నిమ్మరసం, నూనె, నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా విస్కర్​తో బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఐదారు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేస్తూ చిక్కటి మిశ్రమంలా వచ్చే వరకు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి నాన్ స్టిక్ కడాయి పెట్టుకుని బీట్ చేసుకున్న క్లే మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. తక్కువ మంటపై కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • నాన్​ స్టిక్ కడాయి అయితే పిండి అడుగంటకుండా, అతుక్కుపోకుండా ఉంటుంది.
  • గరిటెతో కలుపుతూ ఉడికిస్తుంటే అది దగ్గరపడి ముద్దలా, క్రీమీగా తయారవుతుంది. ఇలా పిండి కడాయికి అంటుకోకుండా విడిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే చాలు! ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ముద్ద చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా అయ్యే వరకు చేతులతో కలపాలి. అంతే! క్లే రెడీగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి హోమ్ మేడ్ క్లే రెడీ.
  • ఇది నెలల తరబడి నిల్వ ఉంటుంది. ఒకవేళ గట్టిపడితే కొన్ని నీళ్లు చల్లి మెత్తగా చేసుకోవచ్చు.
  • క్లే తయారు చేస్తున్న సమయంలో పిల్లలు దూరంగా ఉండాలి. పెద్దలు మాత్రమే స్టవ్ ఉపయోగించాలి.

అద్దెకు కేర్ టేకర్లు - పిల్లల్ని చూసుకోవాలన్నా, పెద్దలకు రక్షణగానూ!

ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - 'ఈ పెయింట్'​ వేస్తే మీ ఇల్లంతా చల్లగా!

TAGGED:

HOW TO MAKE CLAY AT HOME
CALY FOR CHILDREN
CLAY MAKING PROCESS
CLAY MAKING INGREDIENTS
HOME MADE CLAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.