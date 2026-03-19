మనసు దోచే "పెరుగు పునుగులు" - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి!

నోరూరించే పెరుగు పునుగులు - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Published : March 19, 2026 at 1:54 PM IST

Perugu Punugulu Making in Telugu : బండ్ల మీద అమ్మే పునుగులు చూడగానే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని చూస్తుంటారు. వీటిని ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మరి మీరెప్పుడైనా పెరుగు పునుగులు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా చేశారంటే తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. మరి ఇవి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 2 కప్పులు
  • అల్లం ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల మినపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో అల్లం, క్యారెట్​, కొబ్బరి, కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఆరు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • నాలుగు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంముక్కలు, కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం మినప్పిండిని ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పునుగులను రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ చక్కగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసి ఉంచాలి.
క్యారెట్ (Getty Images)
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • అలాగే ఓ గిన్నెలో కప్పు పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో వేయించిన తాలింపు మిశ్రమం, కొన్ని నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర తురుము, నీళ్లు తీసి పెట్టుకున్న పునుగులు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే పెరుగు పెనుగులు రెడీ అయినట్లే!

