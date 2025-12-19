నోరూరించే "పచ్చి బొప్పాయి పచ్చడి" - ఈ స్పెషల్ చట్నీ టేస్ట్ చేయాల్సిందే
- ఎంతో రుచికరంగా బొప్పాయి చట్నీ - పిల్లలు కూడా "నో" చెప్పరు!
Published : December 19, 2025 at 5:08 PM IST
Papaya Chutney : బొప్పాయి పండు తింటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, పచ్చి బొప్పాయి అందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. దాన్ని చెట్టు నుంచి కోస్తేనే పాలు కారుతూ, జిడ్డుగా ఉండి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి పచ్చి బొప్పాయితో అద్దిరిపోయే పచ్చడి తయారు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? అంతేకాదు.. ఎంతో రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది!
నిజానికి తెలుగు వారికి కూరలకన్నా పచ్చళ్ల మీదనే ఎక్కువ మమకారం ఉంటుంది. చుట్టూ ఎన్ని కూరలు ఉన్నప్పటికీ.. పచ్చడి కనిపిస్తే చాలు కాసింతైనా నాలుక మీద వేసుకోవాలని మనసు ఉవ్విళ్లూరుతూ ఉంటుంది. ఇందులోనూ నిత్యం తినే పచ్చళ్లు కాకుండా సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వెరైటీ పచ్చడి తగిలిందంటే సీసా ఖాళీ కావాల్సిందే! జిహ్వ అంతలా తహతహలాడుతుంది మరి. అలాంటి వారికి ఈ పచ్చి బొప్పాయి పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పెద్దలు తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తోందంటూ లాగిస్తారు. పిల్లలు వావ్ వాట్ ఏ టేస్టీ అంటూ ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఒక్కసారి ఈ చట్నీ తిన్నారంటే.. తప్పకుండా మళ్లీ మళ్లీ తయారు చేసుకుంటారు! మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? తయారు చేసే పద్ధతి ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- తురిమిన పచ్చి బొప్పాయి 2 కప్పులు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్
- 1 ఉల్లిపాయ
- 6 పచ్చిమిర్చి
- 1 స్పూన్ ఆవాలు
- 1 స్పూన్ మెంతులు
- 1 స్పూన్ శనగపప్పు
- 1 స్పూన్ మినప్పప్పు
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర
- 1 స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు
- 1 స్పూన్ బెల్లంపొడి
- 1 స్పూన్ నిమ్మరసం
- 2 ఎండుమిర్చి
- 3 రెమ్మల కరివేపాకు
- 1/4 స్పూన్ ఇంగువ
- 1/2 స్పూన్ కారం
- 1/2 స్పూన్ పసుపు
- 1/2 స్పూన్ అల్లం పేస్టు
- 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఉల్లిపాయను సన్నగా తురుముకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆన్ చేసి, మందం పాటి కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలి. అవి చిటపటలాడిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. మెంతులు వేసుకొని అటూ ఇటూ కలుపుకోవాలి
- కాసేపు గరిటతో అటూ ఇటూ తిప్పిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకొని కాస్త రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకొని కరివేపాకు వేసుకోవాలి
- కరివేపాకు చిటపటలాడిన తర్వాత మినపప్పు, శనగపప్పు వేసుకోవాలి. ఇవి దోరగా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మంచి సువాసన వస్తుంది.
- ఈ దశలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, తరిగిన వెల్లుల్లి పాయలు, ఇంగువ వేసుకోవాలి.
- ఇవి చక్కగా వేగిన తర్వాత పసుపు, అల్లం పేస్టు వేసుకోవాలి. అల్లం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మిరియాల పౌడర్, ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. స్టౌ సిమ్లో పెట్టి, మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. కనీసం 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్లం పొడి చల్లుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కారం, నిమ్మరసం వేసి కాసేపు ఉంచి దించేయాలి. చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండే బొప్పాయి పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది
- ఈ వెరైటీ చట్నీ కొత్తగా ఉంటుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
- అయితే కొంత మందికి పచ్చడిలో తీపి వేయడం నచ్చదు. అలాంటి వారు బెల్లం స్కిప్ చేసేయొచ్చు.
