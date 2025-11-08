జ్యూసీ జ్యూసీగా "పనీర్ షాహీ కుర్మా" - చపాతీ, రోటీలోకి అద్భుత:
- అన్నంలో కూడా అద్దిరిపోతుంది - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : November 8, 2025 at 5:34 PM IST
Paneer Shahi kurma : పిల్లలు ఎంతగానో ఇష్టపడే కూరల్లో పనీర్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. ముద్దకో ముక్క లెక్కన లాగించేస్తారు. అయితే, పిల్లలేమో తమకు రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే కావాలని గోల చేస్తారు. అదే ఫ్లేవర్ తో ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతారు. కానీ, ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉందా? అయితే, ఈ రెసిపీ మీకోసమే!
హోటల్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "పనీర్ షాహీ కుర్మా"ను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు ఇంట్లో తయారు చేశారంటే, పిల్లలు ఇక రెస్టారెంట్కు వెళ్దామని మారాం చేయరు! అంత సూపర్గా ఉంటుందీ కర్రీ. ఇది చపాతీ, రోటీలోతోపాటు రైస్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. మరి, దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పావు కిలో పనీర్
- 1/2 కప్పు ఉల్లి తరుగు
- 1/2 కప్పు కొబ్బరి తురుము
- 1 కప్పు టమాటా ప్యూరీ
- 1/4 స్పూన్ పసుపు
- 12 బాదం పప్పులు
- పిడికెడు జీడిపప్పు
- 4 స్పూన్ల ఆయిల్
- 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 1 స్పూన్ కారం
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర
- 1/2 స్పూన్ ధనియాలు
- 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
- 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా
- 1 బిర్యానీ ఆకు
- 2 నల్ల యాలకులు
- 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు
- 2 స్పూన్ల పుదీనా
- 2 స్పూన్ల పెరుగు
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పనీర్ను క్లీన్ చేసుకొని చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టౌ పైన పాన్ పెట్టి, అందులో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని పనీర్ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకోవాలి. కాస్త గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత బాదం పప్పులను నీళ్లలో నానబెట్టుకొని పొట్టు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అప్పటికప్పుడు నీళ్లలో వేస్తే త్వరగా నానే అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల వేడి నీటిలో వేసుకుంటే త్వరగా పొట్టు తీసుకోవచ్చు.
- పొట్టు తీసుకున్న బాదం పప్పులను మిక్సీ జార్ లో వేసుకోవాలి. అందులోనే జీడిపప్పు, వాటికి కొబ్బరి తురుము, కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, మిగిలిన ఆయిల్ అందులో వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, జీలకర్ర, యాలకులు, అల్లం పేస్టు, ఉల్లి తరుగు, పుదీనా వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కొబ్బరి తురుము వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. దాదాపు 10 నిమిషాలపాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రైచేసి పక్కన పెట్టుకున్న పనీర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- కాసేపు తర్వాత ధనియాల పౌడర్, పెరుగు, గరంమసాలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరికాసేపు ఉడికించిన తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసుకొని దించేస్తే సరి
- నోరూరించే పసందైన పనీర్ షాహీ కుర్మా సిద్ధమైపోతుంది.
- పిల్లలు దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. "మమ్మీ.. వన్స్ మోర్ ప్లీజ్" అని అడుగుతారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.