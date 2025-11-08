ETV Bharat / offbeat

జ్యూసీ జ్యూసీగా "పనీర్‌ షాహీ కుర్మా" - చపాతీ, రోటీలోకి అద్భుత:

- అన్నంలో కూడా అద్దిరిపోతుంది - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Paneer Shahi kurma
Paneer Shahi kurma (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Paneer Shahi kurma : పిల్లలు ఎంతగానో ఇష్టపడే కూరల్లో పనీర్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. ముద్దకో ముక్క లెక్కన లాగించేస్తారు. అయితే, పిల్లలేమో తమకు రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే కావాలని గోల చేస్తారు. అదే ఫ్లేవర్​ తో ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతారు. కానీ, ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉందా? అయితే, ఈ రెసిపీ మీకోసమే!

హోటల్ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "పనీర్ షాహీ కుర్మా"ను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు ఇంట్లో తయారు చేశారంటే, పిల్లలు ఇక రెస్టారెంట్​కు వెళ్దామని మారాం చేయరు! అంత సూపర్​గా ఉంటుందీ కర్రీ. ఇది చపాతీ, రోటీలోతోపాటు రైస్​లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. మరి, దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావు కిలో పనీర్‌
  • 1/2 కప్పు ఉల్లి తరుగు
  • 1/2 కప్పు కొబ్బరి తురుము
  • 1 కప్పు టమాటా ప్యూరీ
  • 1/4 స్పూన్ పసుపు
  • 12 బాదం పప్పులు
  • పిడికెడు జీడిపప్పు
  • 4 స్పూన్ల ఆయిల్
  • 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • 1 స్పూన్ కారం
  • 1 స్పూన్ జీలకర్ర
  • 1/2 స్పూన్ ధనియాలు
  • 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
  • 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా
  • 1 బిర్యానీ ఆకు
  • 2 నల్ల యాలకులు
  • 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు
  • 2 స్పూన్ల పుదీనా
  • 2 స్పూన్ల పెరుగు
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు

చిక్కని గ్రేవితో కమ్మని "పనీర్ కర్రీ" - కార్తికం వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే నిమిషాల్లో రెడీ!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పనీర్​ను క్లీన్ చేసుకొని చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టౌ పైన పాన్ పెట్టి, అందులో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని పనీర్‌ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకోవాలి. కాస్త గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారేంత వరకు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత బాదం పప్పులను నీళ్లలో నానబెట్టుకొని పొట్టు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అప్పటికప్పుడు నీళ్లలో వేస్తే త్వరగా నానే అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల వేడి నీటిలో వేసుకుంటే త్వరగా పొట్టు తీసుకోవచ్చు.
  • పొట్టు తీసుకున్న బాదం పప్పులను మిక్సీ జార్ లో వేసుకోవాలి. అందులోనే జీడిపప్పు, వాటికి కొబ్బరి తురుము, కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి గ్రైండ్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, మిగిలిన ఆయిల్ అందులో వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, జీలకర్ర, యాలకులు, అల్లం పేస్టు, ఉల్లి తరుగు, పుదీనా వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కొబ్బరి తురుము వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. దాదాపు 10 నిమిషాలపాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రైచేసి పక్కన పెట్టుకున్న పనీర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • కాసేపు తర్వాత ధనియాల పౌడర్, పెరుగు, గరంమసాలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరికాసేపు ఉడికించిన తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసుకొని దించేస్తే సరి
  • నోరూరించే పసందైన పనీర్‌ షాహీ కుర్మా సిద్ధమైపోతుంది.
  • పిల్లలు దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. "మమ్మీ.. వన్స్ మోర్ ప్లీజ్" అని అడుగుతారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

PANEER SHAHI KURMA
PANEER CURRY
PANEER RECIPE IN TELUGU
KURMA
PANEER KURMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.