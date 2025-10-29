ETV Bharat / offbeat

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

- పుదీనా కాంబోలో నోరూరించే రెసిపీ - బ్రహ్మచారులకు సూపర్ ఆప్షన్!

Paneer Fried Rice
Paneer Fried Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Paneer Fried Rice : "బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు ఇంతింత కాదయా" అంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారు బ్రహ్మచారులు. అవును మరి.. ఫ్యామిలీలో ఉండే సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఏది ఎలా ఉన్నప్పటికీ మరీ ముఖ్యంగా వంట గదిలో వారు పడే అవస్థలు మాత్రం అన్నీ ఇన్నీ కావు. అందుకే చాలా మంది కర్రీ పాయింట్లకు పర్మనెంట్ కస్టమర్లుగా మారిపోతారు.

కానీ, దీర్ఘకాలం ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సాధ్యమైనంత మేరకు సొంతంగా వంట చేసుకోవడమే మేలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. అలాగనీ వంట చేయాలంటే అదొక పెద్ద పనిగా ఫీలవుతుంటారు. మీరు కూడా ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నారా? అయితే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే.. కర్రీ అవసరం లేకుండానే అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్". దీన్ని చాలా త్వరగా పూర్తి చేయొచ్చు. ఇంకా ఎంతో టేస్టీగా లాగించొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 50 గ్రాముల పనీర్‌
  • 2 కప్పులు అన్నం
  • ఇంచ్ అల్లం ముక్క
  • 3 వెల్లుల్లి
  • తగినంత ఉప్పు
  • ఒక ఉల్లిపాయ
  • 3 పచ్చిమిర్చి
  • పావు స్పూన్ పసుపు
  • అరకప్పు కొత్తిమీర తరుగు
  • ఇంచ్ దాల్చినచెక్క
  • 2 లవంగాలు
  • ఒక బిర్యానీ ఆకు
  • 1/2 స్పూన్ మిరియాలపొడి
  • 1/2 స్పూన్ ధనియాలపొడి
  • గుప్పెడు పుదీనా
  • 3 స్పూన్ల ఆయిల్
  • 1/2 స్పూన్ నిమ్మరసం

కరకరలాడే "ఆలూ ఫ్రై" - పప్పు, సాంబార్​, రసంలోకి సైడ్​ డిష్​గా అదుర్స్​ - వారం నిల్వ!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చి మిర్చి, పనీర్​ కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అల్లం, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, పుదీనా, కొత్తిమీర రోట్లో వేసుకోవాలి. కాస్త ఉప్పు కూడా వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా నూరుకొని, ఆ ముద్దను పక్కను పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత అందులో మసాలా దినుసులైన బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, మిర్చి ముక్కలను వేసుకొని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వేగిన తర్వాత పసుపు, అల్లం ముద్ద, ధనియాల పొడి, మిరియాలపొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. అల్లం పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కట్‌ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్‌ ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
  • ఓసారి చక్కగా కలిపి మూత పెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత సువాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో అన్నం వేసుకొని పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • స్టౌ సిమ్​లో పెట్టి, రెండు నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత నిమ్మరం కలిపి దింపేస్తే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే పుదీనా పనీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఈ రెసిపీ హోటల్ స్టైల్​లో ఉండి ఊరిస్తుంది. ఈ రైస్​ను చట్నీ, రైతా తిన్నా అద్దిరిపోతుంది. ఇవేవీ లేకుండా ఆరగించినా అమోఘంగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

ఉడిపి స్టైల్​ "వెజ్​ పులావ్​" - ఈ మసాలా పేస్ట్​ వేసి చేస్తే అద్భుతం - లంచ్​బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

PANEER FRIED RICE IN TELUGU
PUDINA RICE IN TELUGU
FRIED RICE MAKING PROCESS
FRIED RICE
PUDINA PANEER FRIED RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

కమ్మని "పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ" - అన్ని టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

తాగునీటితో గిరిజనులకు 'సూపర్‌ బగ్‌' ముప్పు - వారి జీర్ణకోశంలో యాంటీబయాటిక్స్‌ సైతం పని చేయని సూక్ష్మజీవులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.