రొటీన్ స్నాక్స్కి భిన్నంగా - కరకలాడే "పనీర్ పాప్కార్న్" - ఇలా చేస్తే నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!
అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 2:10 PM IST
Paneer Popcorn Prepare in Telugu : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఈవెనింగ్ టైమ్లో వేడివేడి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే ఇండ్లలో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ మాత్రం వీటిని తిన్నా ఏదో ఒక కొత్త స్నాక్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పనీర్ పాప్కార్న్. వీటిని నిమిషాల్లో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్ అవుతుంది. పిల్లలైతే ఒకటి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి క్రిస్పీ,టేస్టీ పనీర్ పాప్కార్న్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాప్కార్న్ - 250 గ్రాములు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టీ స్పూన్
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - ముప్పావు కప్పు
- కారం - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు బియ్యపిండి, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేయాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి చిక్కగా కలపాలి. ఇందులోనే 250 గ్రాముల పనీర్ ముక్కలు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకో గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు బ్రెడ్ క్రంబ్స్, పావు టీ స్పూన్ కారం వేయాలి.( బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అంటే బ్రెడ్ను రెండు గంటలు ఎండలో ఉంచి ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే వీటినే బ్రెడ్ పొడి లేదా బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అంటారు).
- ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో పనీర్ ముక్కలను వేసి అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కోట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కడాయికి సరిపడా పనీర్ ముక్కలను వేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడిటం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పనీర్ ముక్కలను దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే పనీర్ పాప్కార్న్ రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి పనీర్ పాప్కార్న్లో టమోటా సాస్ ముంచి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
