మీరు "పనీర్ కర్రీ" ఫ్యాన్సా? - ఇలా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోరు!
ఘుమఘుమలాడే "దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ" - అదే టేస్ట్, అదే ఫ్లేవర్ రావాలంటే ఇలా చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 12:37 PM IST
Dhaba Style Paneer Gravy : దాబాల్లో మేతి చమన్, పాలక్ పనీర్, పనీర్ కర్రీ ఎంతో బాగుంటాయి. పుల్కాలు, చపాతీ, రోటీల్లోకి ఎంత తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించేలా రుచిగా ఉంటాయి. సరిగ్గా అదే విధంగా దాబా స్టైల్లో ఇంట్లోనే పనీర్ కర్రీ ఇలా చేసేయండి. కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు.
మృదువైన కర్ణాటక స్పెషల్ "రాగి ముద్ద" - కాంబినేషన్ కోసం "స్పెషల్ చట్నీ"!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- కారం - అర స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - పావు స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 2
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- దాల్చిన చెక్క -1 ఇంచు ముక్క
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- చిక్కటి పెరుగు - పావు కప్పు
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 200 గ్రాముల పనీర్ పెద్దగా, చిన్నగా కాకుండా మద్యస్థంగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన పనీర్ ముక్కలను మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లోకి కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలు వేసి బాగా టాస్ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని పనీర్ ముక్కలు వేయించుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాల పాటు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇలా ముందే ఫ్రై చేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో ఉల్లిపాయలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని కాస్త ఉప్పు వేసుకుని బాగా ప్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు మెత్తబడగానే స్టవ్పై నుంచి దించి చల్లార్చుకుని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలోకి నూనె, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి ఉల్లిపాయ టమోటా పేస్ట్ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయి నూనె వదులుతున్నపుడు కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చిలక్కొట్టిన చిక్కటి పెరుగు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. గ్రైవీలో నూనె పైకి తేలి మరుగుతున్న సమయంలో వేయించి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలను వేసుకోవాలి.
- మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే పనీర్ కర్రీ రెడీ అవుతుంది. ఫ్లేవర్ కోసం కసూరి మేతి, కొద్దిగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర వేసుకుని కలపాలి. అంతే! దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
నోరూరించే "కరివేపాకు రైస్" - రొటీన్కి భిన్నంగా ఇలా ట్రై చేయండి!
పూరీల్లాంటి "బెల్లం అరిసెలు" - ఇలా చేస్తే దూదిలాగా సాఫ్ట్గా, మెత్తగా వస్తాయి!