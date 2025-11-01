ETV Bharat / offbeat

మీరు "పనీర్ కర్రీ" ఫ్యాన్సా? - ఇలా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోరు!

ఘుమఘుమలాడే "దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ" - అదే టేస్ట్, అదే ఫ్లేవర్ రావాలంటే ఇలా చేయండి!

dhaba_style_paneer_gravy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Dhaba Style Paneer Gravy : దాబాల్లో మేతి చమన్, పాలక్ పనీర్, పనీర్ కర్రీ ఎంతో బాగుంటాయి. పుల్కాలు, చపాతీ, రోటీల్లోకి ఎంత తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించేలా రుచిగా ఉంటాయి. సరిగ్గా అదే విధంగా దాబా స్టైల్​లో ఇంట్లోనే పనీర్ కర్రీ ఇలా చేసేయండి. కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు.

మృదువైన కర్ణాటక స్పెషల్ "రాగి ముద్ద" - కాంబినేషన్ కోసం "స్పెషల్ చట్నీ"!

dhaba_style_paneer_gravy (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • కారం - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • దాల్చిన చెక్క -1 ఇంచు ముక్క
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • చిక్కటి పెరుగు - పావు కప్పు
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
dhaba_style_paneer_gravy (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 200 గ్రాముల పనీర్ పెద్దగా, చిన్నగా కాకుండా మద్యస్థంగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన పనీర్ ముక్కలను మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్​లోకి కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలు వేసి బాగా టాస్ చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
dhaba_style_paneer_gravy (Getty images)
  • ఇపుడు ప్యాన్​లో నూనె వేసుకుని పనీర్ ముక్కలు వేయించుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్​లో 3 నిమిషాల పాటు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇలా ముందే ఫ్రై చేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది.
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో ఉల్లిపాయలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని కాస్త ఉప్పు వేసుకుని బాగా ప్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు మెత్తబడగానే స్టవ్​పై నుంచి దించి చల్లార్చుకుని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
dhaba_style_paneer_gravy (Getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలోకి నూనె, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి ఉల్లిపాయ టమోటా పేస్ట్ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయి నూనె వదులుతున్నపుడు కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
dhaba_style_paneer_gravy (Getty images)
  • ఆ తర్వాత చిలక్కొట్టిన చిక్కటి పెరుగు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. గ్రైవీలో నూనె పైకి తేలి మరుగుతున్న సమయంలో వేయించి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కలను వేసుకోవాలి.
  • మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే పనీర్ కర్రీ రెడీ అవుతుంది. ఫ్లేవర్​ కోసం కసూరి మేతి, కొద్దిగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర వేసుకుని కలపాలి. అంతే! దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

నోరూరించే "కరివేపాకు రైస్" - రొటీన్​కి భిన్నంగా ఇలా ట్రై చేయండి!

పూరీల్లాంటి "బెల్లం అరిసెలు" - ఇలా చేస్తే దూదిలాగా సాఫ్ట్​గా, మెత్తగా వస్తాయి!

