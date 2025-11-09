అద్దిరిపోయే "పంచామృత్ చట్నీ" - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
- కూరగాయలతో పసందైన చట్నీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : November 9, 2025 at 2:41 PM IST
Panchamrut Chutney : కూరగాయలతో కర్రీ చేసుకుంటారు. లేదంటే రోటి పచ్చళ్లు కూడా నూరుకుంటారు. కానీ, కొన్ని కూరగాయల్ని కలిపి ఒకే చట్నీగా తయారు చేసే "పంచామృత్ చట్నీ" గురించి మీకు తెలుసా? అమోఘమైన రుచిగా ఉండే ఈ రెసిపీ గురించి చాలా మందికి తెలియదు. మరి, ఈ స్పెషల్ చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 1/2 కప్పు పల్లీలు
- 1/2 కప్పు ఎండు కొబ్బరి
- 1/2 కప్పు బెల్లం పొడి
- 1/4 కప్పు నువ్వులు
- టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు
- టేబుల్ స్పూన్ ఎండుద్రాక్ష
- నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
- 3 స్పూన్ల ఆయిల్
- 1 స్పూన్ ఆవాలు
- 1 స్పూన్ కారం
- 2 రెమ్మల కరివేపాకు
- పావు స్పూన్ ఇంగువ
- 2 స్పూన్ల గోడా మసాలా
- 1/2 స్పూన్ మెంతులు
- 1/2 స్పూన్ పసుపు
తయారీ విధానం :
- ముందు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో ఎండు కొబ్బరి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. రంగు మారిన తర్వాత దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత పల్లీలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వాటిని కూడా రంగు మారే వరకు వేయించుకొని దించి చల్లార్చుకోవాలి
- అనంతరం నువ్వులను కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిటపటలాడుతున్నప్పుడు దించేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈ మూడింటిని విడి విడిగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో మంచి నీళ్లు పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆ నీళ్లను దించి, అందులో చింత పండు వేసి నానబెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలి.
- ఆవాలు చిటపటలాడుతున్నప్పుడు అందులో మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి.
- కరివేపాకు చిటిపటమన్న తర్వాత పసుపు, ఇంగువ వేసుకొని అటూ ఇటూ కలుపుకోవాలి
- తర్వాత వేడి నీళ్లలో నానబెట్టిన చింతపండును గట్టిగా పిసికి అందులో నుంచి చెత్త పడేసి, గుజ్జును తాలింపులో పోసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత బెల్లం పొడి వేసుకోవాలి. జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష కూడా అందులో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత అందులో పల్లీలు, నువ్వుల మిశ్రమం వేసుకోవాలి. కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసి, అందులో ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి.
- తర్వాత మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూత తీసి గోడా మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఉప్పు, కారం కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసి, మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకొని దించేసుకోవాలి.
- అంతే, అద్దిరిపోయే "పంచామృత్ చట్నీ" సిద్ధమైపోతుంది. పిల్లలు కూడా ఈ చట్నీని ఇష్టంగా తింటారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.