పసందైన "పనస తొనలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 8:16 PM IST
Panasa Thonalu Making : ఇండ్లలో పిల్లలు, పెద్దలూ తినడం కోసం వివిధ రకాల స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కజ్జికాయలు, లడ్డూ, అరిసెలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ అనిపిస్తాయి. ఇక పిల్లలైతే కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పనస తొనలు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే పనస తొనలు ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఉదయం అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "టేస్టీ టిఫిన్" - తింటే ఫ్యామిలీ మొత్తం "లైక్" కొట్టేస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- వెన్న - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- పంచదార - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, ఒక కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. ఇందులో అర స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు బేకింగ్ సోడా , ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేడి చేసిన వెన్న వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ చపాతీ పిండిలా మీడియం సాఫ్ట్గా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి బాల్స్ను చపాతీ పీటపై తీసుకొని మైదాపిండి చల్లి కర్రతో పూరీలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పూరీని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చాక్తో గాట్లు పెట్టుకోవాలి. అనంతరం చివరలను పట్టుకొని రోల్ చేస్తూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా పనస తొనలను చేసి ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పనస తొనలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు పంచదార, అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు పంచదార కరిగి తీగ పాకం వచ్చేవరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పంచదార పాకంలో పనస తొనలను ఒక్కొక్కటిగా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే పనస తొనలు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారడం ఖాయం!
- మీరు పనస తొనలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలంటే గోధుమపిండి, మైదాపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
ఘుమఘుమలాడే "కాజు మష్రూమ్ కర్రీ" - నాన్వెజ్ కూరలను మించిన టేస్ట్!