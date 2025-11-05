అద్దిరిపోయే "పనస పులావ్" - బిర్యానీకి తీసిపోని టేస్ట్!
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - కొత్త వారు కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేయొచ్చు!
Published : November 5, 2025 at 2:30 PM IST
Panasa pulao : పులావ్ లేదా పలావ్. పేరు ఏదైనా సరే, దీన్ని చూడగానే ఫుడ్ లవర్స్ మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది. నాన్ వెజ్తోనే కాదు, వెజ్తోనూ ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, పండుతోనూ పులావ్ తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును.. పనస పండుతో కూడా అద్దిరిపోయే పులావ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
సాదా సీదాగా కాకుండా ఎంతో టేస్టీగా ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. పనస పండుకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఈ పులావ్ తిన్నారంటే దీనికి కూడా ఫ్యాన్స్ గా మారిపోతారు. అంత సూపర్గా ఉంటుంది! మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 2 కప్పుల బాస్మతి బియ్యం
- 3 కప్పుల పనసకాయ ముక్కలు
- 4 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్
- 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి
- 2 పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు
- 1 పెద్ద టమాటా
- గుప్పెడు పుదీనా
- గుప్పెడు కొత్తిమీర
- ఒకటిన్నర స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 4 పచ్చిమిర్చి
- 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి
- 1 స్పూన్ గరంమసాలా
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర
- 1 స్పూన్ మిరియాలు
- 1 స్పూన్ పులావ్ పౌడర్
- అర స్పూన్ పసుపు
- 3 యాలకులు
- 5 లవంగాలు
- అంగుళం దాల్చినచెక్క
- 1 స్టార్మొగ్గ
- కొద్దిగా జాపత్రి
- 2 బిర్యానీ ఆకులు
- 10 జీడిపప్పులు
- పావు స్పూన్ నిమ్మరసం
- తగినంత ఉప్పు
సరికొత్త పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్" - బిర్యానీ టేస్ట్తో కమ్మగా ఉంటుంది!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పనసకాయ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వాటిని నీళ్లలో వేసి కాసేపు అలా ఉంచాలి.
- బియ్యం శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఓ పావుగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలి. అందులోనే నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకులు, యాలకులు, లవంగాలు, స్టార్మొగ్గ, జీలకర్ర, జాపత్రి, జీడిపప్పులు, మిరియాలు వేయాలి.
- స్టౌ సిమ్లో పెట్టుకొని అవి వేగిన తర్వాత పనసకాయ ముక్కలు, ఉల్లి పాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, టమాటా, అల్లం పేస్టు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కలిసిపోయేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇవి కాసేపు వేగిన తర్వాత పసుపు, గరంమసాలా, ధనియాల పొడి, పులావ్ పౌడర్, ఉప్పు, పెరుగు కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కాసేపు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత బియ్యం వేసి, అందులో తగినన్ని నీళ్లు కూడా పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి.
- 2 విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని కుక్కర్ లోని ఆవిరి మొత్తం పోయే వరకు ఉంచేసి, ఆ తర్వాత మూత తీసేయాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం చల్లుకొని, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే పనస పలావ్ సిద్ధమైపోతుంది.
- కీరదోస రైతా ఇందులోకి అద్భుతమైన ఆప్షన్గా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
నోరూరించే 'హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ' - ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే?