ఘుమఘుమలాడే "పల్నాటి కోడి పులావ్" - సువాసనకే మతిపోతుంది!
- నాటుకోడితో నోరూరించే రెసిపీ - మసాలా ఘాటుతో వారెవ్వా అనిపిస్తుంది!
Palnati kodi pulao (ETV Abhiruchi)
Published : April 4, 2026 at 2:03 PM IST
Palnati kodi pulao : చికెన్ బిర్యానీకి, పులావ్కు తయారీలో కాస్త తేడా మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ రుచిలో మాత్రం దేని స్పెషాలిటీ దానిదే. ఇక, దమ్ బిర్యానీ రెసిపీ ఒకటే ఉంటుంది. కానీ, పులావ్లో మాత్రం చిన్న చిన్న తేడాలతో పలు రకాలున్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటైన పల్నాటి కోడి పులావ్ రెసిపీని ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 1 స్పూన్ ధనియాలు
- 1 స్పూన్ సోంపు
- 15 వరకు ఎండు మిర్చి
- 2 స్పూన్ల గసగసాలు
- ఐదారు లవంగాలు
- మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
- రెండు బిర్యానీ ఆకులు
- రెండు అనాస పువ్వులు
- ఐదారు యాలకులు
- తరిగిన ఉల్లిపాయలు కప్పు
- నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి
- ఒక స్పూన్ పసుపు
- తగినంత ఉప్పు
- రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- కొత్తిమీర
- పుదీనా
- అర కప్పు టమాటా పేస్టు
- కప్పు పెరుగు
- షాహీజీరా స్పూన్
- ఒక స్పూన్ నెయ్యి
మొఘలాయి స్టైల్లో మతిపోగొట్టే "మునక్కాయ కర్రీ" - అన్నం, రోటీల్లోకి ఫెంటాస్టిక్!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ వెలిగించి పాన్ పెట్టి అందులో 1 స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి
- 1 స్పూన్ సోంపు, 15 వరకు ఎండు మిర్చి వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత 2 స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకోవాలి.
- వేపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని చల్లార్చుకోవాలి. తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని, అవసరమైనన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని ఫైన్ పేస్టుగా గ్రైండ్ చేయాలి
- అనంతరం స్టౌ మీద కడాయి పెట్టుకొని, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఐదారు లవంగాలు, మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, రెండు అనాస పువ్వులు, ఐదారు యాలకులు వేసుకొని నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కప్పు వేసుకోవాలి. రంగు మారే వరకు వీటిని చక్కగా వేయించుకోవాలి. నాలుగైదు పచ్చి మిర్చిలను రెండుగా చీల్చుకొని అందులోనే వేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ఒక స్పూన్ పసుపు, తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా వేసి కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా ఇందులోనే వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ ఐదారు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అర కప్పు టమాటా పేస్టు వేసుకోవాలి. పూర్తిగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఐదారు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టును వేసుకోవాలి. అయితే, పేస్టును నేరుగా వేసేయకుండా అందులో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు జల్లెడ ద్వారా చికెన్లో పోసి, పిప్పి పడేయాలి. మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత మూత తీసి, అందులో కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. ఓసారి మొత్తం కలుపుకొని మూత పెట్టి సన్నటి మంట మీద 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎసరు ప్రిపేర్ చేసి, అందులో షాహీజీరా, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మూత పెట్టి, పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. తర్వాత మూత తీసి నానబెట్టుకున్న రైస్ ఇందులో వేసేయాలి. తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి
- మూడొంతులు రైస్ ఉడికిన తర్వాత రైస్ను చికెన్ లో లేయర్ లేయర్గా వేసుకోవాలి. తర్వాత మూత పెట్టి దానిపై బరువు పెట్టి సన్నటి మంట మీద 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అంతే అద్దిరిపోయే పల్నాటి కోడి పులావ్ సిద్ధమైపోతుంది.
టేస్టీ అండ్ క్రంచీ "ఆనియన్ రింగ్స్" - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు బెస్ట్ ఆప్షన్ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!