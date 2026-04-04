ఘుమఘుమలాడే "పల్నాటి కోడి పులావ్" - సువాసనకే మతిపోతుంది!

- నాటుకోడితో నోరూరించే రెసిపీ - మసాలా ఘాటుతో వారెవ్వా అనిపిస్తుంది!

Palnati kodi pulao
Palnati kodi pulao (ETV Abhiruchi)
Palnati kodi pulao : చికెన్​ బిర్యానీకి, పులావ్​కు తయారీలో కాస్త తేడా మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ రుచిలో మాత్రం దేని స్పెషాలిటీ దానిదే. ఇక, దమ్ బిర్యానీ రెసిపీ ఒకటే ఉంటుంది. కానీ, పులావ్​లో మాత్రం చిన్న చిన్న తేడాలతో పలు రకాలున్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటైన పల్నాటి కోడి పులావ్​ రెసిపీని ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 1 స్పూన్ ధనియాలు
  • 1 స్పూన్ సోంపు
  • 15 వరకు ఎండు మిర్చి
  • 2 స్పూన్ల గసగసాలు
  • ఐదారు లవంగాలు
  • మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
  • రెండు బిర్యానీ ఆకులు
  • రెండు అనాస పువ్వులు
  • ఐదారు యాలకులు
  • తరిగిన ఉల్లిపాయలు కప్పు
  • నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి
  • ఒక స్పూన్ పసుపు
  • తగినంత ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • కొత్తిమీర
  • పుదీనా
  • అర కప్పు టమాటా పేస్టు
  • కప్పు పెరుగు
  • షాహీజీరా స్పూన్
  • ఒక స్పూన్ నెయ్యి

మొఘలాయి స్టైల్​లో మతిపోగొట్టే "మునక్కాయ కర్రీ" - అన్నం, రోటీల్లోకి ఫెంటాస్టిక్​!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ వెలిగించి పాన్ పెట్టి అందులో 1 స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోవాలి
  • 1 స్పూన్ సోంపు, 15 వరకు ఎండు మిర్చి వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత 2 స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకోవాలి.
  • వేపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని చల్లార్చుకోవాలి. తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని, అవసరమైనన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని ఫైన్​ పేస్టుగా గ్రైండ్ చేయాలి
  • అనంతరం స్టౌ మీద కడాయి పెట్టుకొని, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఐదారు లవంగాలు, మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, రెండు అనాస పువ్వులు, ఐదారు యాలకులు వేసుకొని నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కప్పు వేసుకోవాలి. రంగు మారే వరకు వీటిని చక్కగా వేయించుకోవాలి. నాలుగైదు పచ్చి మిర్చిలను రెండుగా చీల్చుకొని అందులోనే వేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఒక స్పూన్ పసుపు, తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా వేసి కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా ఇందులోనే వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ ఐదారు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అర కప్పు టమాటా పేస్టు వేసుకోవాలి. పూర్తిగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఐదారు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టును వేసుకోవాలి. అయితే, పేస్టును నేరుగా వేసేయకుండా అందులో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు జల్లెడ ద్వారా చికెన్​లో పోసి, పిప్పి పడేయాలి. మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత మూత తీసి, అందులో కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. ఓసారి మొత్తం కలుపుకొని మూత పెట్టి సన్నటి మంట మీద 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎసరు ప్రిపేర్​ చేసి, అందులో షాహీజీరా, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మూత పెట్టి, పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. తర్వాత మూత తీసి నానబెట్టుకున్న రైస్​ ఇందులో వేసేయాలి. తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి
  • మూడొంతులు రైస్ ఉడికిన తర్వాత రైస్​ను చికెన్​ లో లేయర్ లేయర్​గా వేసుకోవాలి. తర్వాత మూత పెట్టి దానిపై బరువు పెట్టి సన్నటి మంట మీద 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే అద్దిరిపోయే పల్నాటి కోడి పులావ్ సిద్ధమైపోతుంది.

టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ "ఆనియన్​ రింగ్స్​" - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​కు బెస్ట్​ ఆప్షన్​ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

