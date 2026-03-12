సరికొత్త రుచితో "పాలక్ పనీర్ రైస్" - టేస్ట్కు ఫిదా అయిపోతారు!
- పాలక్ పనీర్తో బటర్ నాన్ తినడం రొటీన్.. రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ప్రత్యేకం! - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : March 12, 2026 at 12:17 PM IST
Palak Paneer Rice : పాలక్ పనీర్ అనగానే అందరికీ బటర్ నాన్ మదిలో మెదులుతుంది. రెస్టారెంట్కు వెళ్లిన యువతలో మెజారిటీ జనం ఈ కాంబోను టేస్ట్ చేసేందుకు ఇష్టపడతారు. రుచి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మరి! మరికొందరు రోటీతో కూడా ఈ పాలక్ పనీర్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే, పాలక్ పనీర్తో సూపర్ టేస్టీ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును, కేవలం కర్రీ కాకుండా అద్దిరిపోయే రైస్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసి పెడితే స్పెషల్గా ఫీలవుతారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- బాస్మతీ రైస్ - రెండున్నర కప్పులు
- పాలకూర - 3 కప్పులు
- పనీర్ ముక్కలు - 1/2 కప్పు
- నూనె 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - చెంచా
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
- లవంగాలు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- బంగాళాదుంప - 1
- క్యాలీఫ్లవర్ (పువ్వులు మాత్రమే) 1/2 కప్పు
- బఠాణీ - 1/4 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- కారం 1 స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- తరిగిన వెల్లుల్లి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - పెద్ద చెంచా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ వేసి వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
- చిటపటలాడుతుండగా అందులో బిర్యానీ ఆకులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లవంగాలు, దాల్చినచెక్క వేసుకొని కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకొని మూత పెట్టి కాస్త మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత అందులో బఠాణీ, క్యాలీఫ్లవర్ పువ్వులు వేసుకోవాలి
- అవి వేగిన తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిర్చి, అరచెంచా కారం, పాలకూర వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు, గరంమసాలా కూడా యాడ్ చేసి ఉడకనివ్వాలి
- 2 నిమిషాల అనంతరం బాస్మతి అన్నం, పనీర్ ముక్కలు వేసి చక్కగా కలుపుకొని దింపేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో నెయ్యి వేసుకొని, కరిగిన తర్వాత తరిగిన వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి
- వెల్లుల్లి కాస్త వేగిన తర్వాత మిగిలిన కారం వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని దింపుకున్న పులావ్ రైస్ పైన గార్నిష్ చేసుకోవాలి
- అంతే, అద్దిరిపోయే పాలక్ పన్నీర్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ రెసిపీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
- ఇంటికి బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు వెరైటీగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
- ఇది ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మంచిది. పనీర్, పాలకూరలో ప్రొటీన్ ఉంటుంది. ఇంకా కాల్షియం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. A, C, K విటమిన్లతోపాటు పీచు, ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటి పోషకాలు కూడా దండిగా లభిస్తాయి
- వీటి నుంచి కొద్ది మొత్తంలో C విటమిన్తోపాటు ఐరన్ కూడా అందుతుంది
