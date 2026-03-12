ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచితో "పాలక్ పనీర్​ రైస్" - టేస్ట్​కు ఫిదా అయిపోతారు!

- పాలక్​ పనీర్​తో బటర్​ నాన్​ తినడం రొటీన్.. రైస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం ప్రత్యేకం! - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Palak Paneer Rice
Palak Paneer Rice (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Palak Paneer Rice : పాలక్ పనీర్ అనగానే అందరికీ బటర్​ నాన్​ మదిలో మెదులుతుంది. రెస్టారెంట్​కు వెళ్లిన యువతలో మెజారిటీ జనం ఈ కాంబోను టేస్ట్ చేసేందుకు ఇష్టపడతారు. రుచి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మరి! మరికొందరు రోటీతో కూడా ఈ పాలక్​ పనీర్​ను ఎంజాయ్​ చేస్తారు. అయితే, పాలక్​ పనీర్​తో సూపర్​ టేస్టీ రైస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును, కేవలం కర్రీ కాకుండా అద్దిరిపోయే రైస్​ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసి పెడితే స్పెషల్​గా ఫీలవుతారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతీ రైస్ - రెండున్నర కప్పులు
  • పాలకూర - 3 కప్పులు
  • పనీర్‌ ముక్కలు - 1/2 కప్పు
  • నూనె 1 టేబుల్‌ స్పూన్
  • జీలకర్ర - చెంచా
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
  • లవంగాలు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్‌ స్పూన్
  • క్యారెట్‌ - 1
  • బంగాళాదుంప - 1
  • క్యాలీఫ్లవర్‌ (పువ్వులు మాత్రమే) 1/2 కప్పు
  • బఠాణీ - 1/4 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • కారం 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • తరిగిన వెల్లుల్లి - 1 టేబుల్‌ స్పూన్
  • నెయ్యి - పెద్ద చెంచా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ మీద కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ వేసి వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
  • చిటపటలాడుతుండగా అందులో బిర్యానీ ఆకులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లవంగాలు, దాల్చినచెక్క వేసుకొని కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు క్యారెట్‌ ముక్కలు వేసుకొని మూత పెట్టి కాస్త మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం కట్​ చేసుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను వేసుకొని కుక్​ చేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత అందులో బఠాణీ, క్యాలీఫ్లవర్‌ పువ్వులు వేసుకోవాలి
  • అవి వేగిన తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిర్చి, అరచెంచా కారం, పాలకూర వేసుకొని కుక్​ చేసుకోవాలి. ఉప్పు, గరంమసాలా కూడా యాడ్​ చేసి ఉడకనివ్వాలి
  • 2 నిమిషాల అనంతరం బాస్మతి అన్నం, పనీర్‌ ముక్కలు వేసి చక్కగా కలుపుకొని దింపేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో నెయ్యి వేసుకొని, కరిగిన తర్వాత తరిగిన వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి
  • వెల్లుల్లి కాస్త వేగిన తర్వాత మిగిలిన కారం వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్​ చేసుకొని దింపుకున్న పులావ్‌ రైస్​ పైన గార్నిష్ చేసుకోవాలి
  • అంతే, అద్దిరిపోయే పాలక్ పన్నీర్ రైస్​ సిద్ధమైపోతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ రెసిపీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
  • ఇంటికి బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు వెరైటీగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
  • ఇది ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మంచిది. పనీర్‌, పాలకూరలో ప్రొటీన్ ఉంటుంది. ఇంకా కాల్షియం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. A, C, K విటమిన్లతోపాటు పీచు, ఫోలిక్‌ యాసిడ్ వంటి పోషకాలు కూడా దండిగా లభిస్తాయి
  • వీటి నుంచి కొద్ది మొత్తంలో C విటమిన్‌తోపాటు ఐరన్​ కూడా అందుతుంది

