ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "పచ్చిమిర్చి పచ్చడి" - నోటికి పుల్లగా, కారంగా!

బజ్జీమిర్చి, పచ్చిమిర్చితో ఇలా పచ్చడి చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలో వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

Green Chili Chutney
Green Chili Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Green Chili Chutney Prepare : భోజనంలోకి ఉసిరి, టమోటా, ఆవకాయ, గోంగూర వంటి ఏదో ఒక పచ్చడి ఉంటే ఎక్కువ అన్నం తినాలనిపిస్తుంది. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పచ్చిమిర్చి పచ్చడి. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. పిల్లలు కూడా దీనితో రోజు తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన పచ్చడిని తయారు చేసుకుని తృప్తిగా తినేయొచ్చు. మరి ఈ వెరైటీ టేస్టీ పచ్చిమిర్చి పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

"సింపుల్, టేస్టీ కేక్ రెసిపీ" - ఇంట్లోనే ఇలా చేస్తే "బేకరీ కేక్" దండగ అంటారు!

Pachimirchi Pachadi
బజ్జీమిర్చిలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బజ్జీమిర్చి - 70 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 70 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటాలు - 3
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Pachimirchi Pachadi
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 70 గ్రాముల బజ్జీమిర్చి, 70 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి, మూడు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఇంకో కప్పులో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
Pachimirchi Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • మిర్చి ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి టమోటాలను ఉడికించాలి.
Pachimirchi Pachadi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఆవాలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి వేసి కలపాలి.
Pachimirchi Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే వేడివేడి పచ్చిమిర్చి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
Pachimirchi Pachadi
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్​మోర్ అంటారంతే!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

ఘుమఘుమలాడే "మంగళూరు ములక్కాడ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!

రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

TAGGED:

PACHIMIRCHI PACHADI IN TELUGU
GREEN CHILI CHUTNEY RECIPE
పచ్చిమిర్చి పచ్చడి తయారీ
PACHA MILAGAI CHUTNEY MAKING
PACHIMIRCHI PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.