ETV Bharat / offbeat

మార్కెట్లో వద్దు, కరకరలాడే "ఉల్లిపాయ వడియాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

ఉల్లిపాయతో సింపుల్​గా వడియాలు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సంవత్సరం నిల్వ ఉంటాయి!

Ullippaya Vadiyalu
Ullippaya Vadiyalu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Onion Vadiyalu in Telugu : అన్నంలోకి చారు, పప్పు, పెరుగన్నంలో సైడ్​ డిష్​గా తినడానికి వడియాలు భలేగా ఉంటాయి. చాలా మందికి ఇవి లేకపోతే భోజనం తృప్తిగా తిన్న ఫీలింగ్​ రాదు. అందుకే దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లో ఇవి తప్పనిసరి. ఈ క్రమంలోనే చాలామంది వడియాలు పెట్టుకొని సంవత్సరమంతా నిల్వ చేసుకుంటారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం పెద్ద టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావిస్తుంటారు.

అందుకే వడియాలను మార్కెట్​లో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు ఇవి అంత రుచిగా ఉండవు. అలాంటివారు ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లోనే వడియాలను సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఎవరి సహాయం లేకుండా ఒక్కరే చాలా ఈజీ​గా తయారు చేయోచ్చు. అంతేకాక సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి తేలికగా, కరకరలాడే ఉల్లిపాయ వడియాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ullippaya Vadiyalu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • పచ్చిమిర్చి - 20
  • ఉల్లిపాయలు - 1 కేజీ
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
Ullippaya Vadiyalu
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో పావుకిలో మినపప్పు వేసి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు ఎనిమిది గంటలు లేదా రాత్రంత్రా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే ఇందులోని వాటర్ తీసేసి మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా వడకట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన మినపప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు ఉల్లిపాయలను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 20 పచ్చిమిర్చిని తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండి వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర స్పూన్ పసుపు, ఒకటేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి.
Ullippaya Vadiyalu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా వడియాలు ఎండబెట్టుకోవడానికి ఎండలో ఒక చాప పరిచి దాని మీద తడి కాటన్​ క్లాత్​ వేయాలి. ఆ తర్వాత వడియాల మిశ్రమాన్ని స్పూన్​తో కొద్దిగా తీసుకుంటూ వడియాలుగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా వేసుకున్న వడియాలను ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి. వడియాలు ఎండిన తర్వాత క్లాత్​ నుంచి తీసేసి మరుసటి రోజు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • వడియాలు ఎండి క్రిస్పీగా మారినప్పుడు తీసేసి ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
Ullippaya Vadiyalu
మినపప్పు (Getty Images)
  • మీకు ఎప్పుడు కావాల్సినప్పుడు అప్పుడు వడియాలు నూనెలో వేయించుకుంటే సరి!
  • ఇక ఇవి సాంబార్​, రసం, పులుసు, పప్పు, పెరుగన్నంలో సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోతాయి.
  • మీరు ఉల్లిపాయ వడియాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ఉల్లిపాయలు, మినపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

వారెవ్వా అనిపించే "ముల్లంగి పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

ఫంక్షన్లలో చేసే "జారు ఉప్మా" - ఎంతసేపైనా గట్టిపడకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

ONION VADIYALU RECIPE
ఉల్లిపాయ వడియాలు తయారీ విధానం
ONION VADAGAM MAKING
VADIYALU RECIPES IN TELUGU
ULLIPAYA VADIYALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.