- మైదా బోండాలు వద్దు, కరకరలాడే ఉల్లి బోండాలు చేసుకోండి - సూపర్ టేస్ట్!

Onion Bonda
Onion Bonda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Onion Bonda : ఉదయం టిఫెన్​లో చాలా మంది మైసూర్ బోండా తింటారు. మైదాతో చేసే ఈ రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. దీంతో హెల్త్ గురించి కూడా పక్కన పెట్టేసి లాగిస్తుంటారు. అయితే, లాంగ్ టర్మ్​లో ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది. అందుకే మీ కోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే తమిళనాడు స్టైల్ ఉల్లిబోండా రెసిపీ. అక్కడ ప్రతీ చాయ్ దుకాణంలోనూ ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. టీ కాంబినేషన్​లో వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. మంచి రంగులో కరకరలాడుతూ ఉండే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకేజీ ఉల్లిపాయలు
  • 3 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి
  • 2 టేబుల్ స్పూన్ల్ మైదా పిండి
  • 3/4 కప్పు శనగపిండి
  • అరస్పూన్ జీలకర్ర
  • 2 స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి ముక్కలు
  • 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం
  • సరిపడా ఉప్పు
  • 2 టేబుల్ స్పూన్ల కరివేపాకు
  • పావు కప్పు కొత్తిమీర
  • పావు కప్పు పుదీనా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఉల్లిగడ్డలను సన్నగా నిలువుగా కట్ చేసుకోండి. పకోడీ కోసం కట్ చేసుకున్నట్టుగా చీరుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే జీలకర్ర, కట్ చేసుకున్న పచ్చి మిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, ఉప్పు వేసుకొని చేత్తో కలుపుకోవాలి.
  • ఇంకా కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉందులో బియ్యం పిండి, శనగ పిండి, మైదా వేసి చక్కగా ఉల్లిగడ్డలకు పట్టేలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పెద్ద కడాయి పెట్టుకొని, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడెక్కగానే చేతులు కాస్త తడి చేసుకొని, ఆనియన్స్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న బోండాల మాదిరిగా తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి.
  • ఈ సమయంలో స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకోవాలి. లేదంటే బోండాలు పైన త్వరగా కాలిపోతాయి. లోపల మాత్రం పచ్చిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
  • సుమారు మూడు నిమిషాల పాటు ఒకవైపు కాల్చుకున్న తర్వాత బోండాలను తిరగేసుకోవాలి.
  • పూర్తిగా కాలిన తర్వాత తీసి జల్లి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అప్పుడే ఎక్స్​ట్రా ఆయిల్ కిందకి కారిపోయి కరకరలాడుతాయి.
  • వీటిని పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.


టిప్స్ :

  • ఉల్లిపాయలను మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త మందంగానే చీరుకోండి. దీనివల్ల పై భాగం చక్కగా ఉడుకుతుంది. లోపలి భాగం మగ్గుతుంది.
  • పిండి వేసి మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా నీళ్లు పోసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఉల్లిపాయల్లోని తడి సరిపోతుంది.
  • ఉల్లిపాయలను మరీ గట్టిగా పిండకూడదు. దీనివల్ల పిండి జారుగా అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు బోండాలు కరకరలాడవు.
  • ఈ ఉల్లి బోండాలు చక్కగా డీప్ ఫ్రై కావడానికి టైమ్ పడుతుందని మరిచిపోవద్దు. సరిగ్గా ఫ్రై చేసుకుంటేనే కరకరలాడుతాయి.

