- మైదా బోండాలు వద్దు, కరకరలాడే ఉల్లి బోండాలు చేసుకోండి - సూపర్ టేస్ట్!

Published : November 15, 2025 at 10:11 AM IST
Onion Bonda : ఉదయం టిఫెన్లో చాలా మంది మైసూర్ బోండా తింటారు. మైదాతో చేసే ఈ రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. దీంతో హెల్త్ గురించి కూడా పక్కన పెట్టేసి లాగిస్తుంటారు. అయితే, లాంగ్ టర్మ్లో ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది. అందుకే మీ కోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే తమిళనాడు స్టైల్ ఉల్లిబోండా రెసిపీ. అక్కడ ప్రతీ చాయ్ దుకాణంలోనూ ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. టీ కాంబినేషన్లో వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. మంచి రంగులో కరకరలాడుతూ ఉండే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ ఉల్లిపాయలు
- 3 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల్ మైదా పిండి
- 3/4 కప్పు శనగపిండి
- అరస్పూన్ జీలకర్ర
- 2 స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి ముక్కలు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం
- సరిపడా ఉప్పు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల కరివేపాకు
- పావు కప్పు కొత్తిమీర
- పావు కప్పు పుదీనా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఉల్లిగడ్డలను సన్నగా నిలువుగా కట్ చేసుకోండి. పకోడీ కోసం కట్ చేసుకున్నట్టుగా చీరుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే జీలకర్ర, కట్ చేసుకున్న పచ్చి మిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, ఉప్పు వేసుకొని చేత్తో కలుపుకోవాలి.
- ఇంకా కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉందులో బియ్యం పిండి, శనగ పిండి, మైదా వేసి చక్కగా ఉల్లిగడ్డలకు పట్టేలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పెద్ద కడాయి పెట్టుకొని, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడెక్కగానే చేతులు కాస్త తడి చేసుకొని, ఆనియన్స్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న బోండాల మాదిరిగా తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి.
- ఈ సమయంలో స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. లేదంటే బోండాలు పైన త్వరగా కాలిపోతాయి. లోపల మాత్రం పచ్చిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
- సుమారు మూడు నిమిషాల పాటు ఒకవైపు కాల్చుకున్న తర్వాత బోండాలను తిరగేసుకోవాలి.
- పూర్తిగా కాలిన తర్వాత తీసి జల్లి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అప్పుడే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ కిందకి కారిపోయి కరకరలాడుతాయి.
- వీటిని పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
టిప్స్ :
- ఉల్లిపాయలను మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త మందంగానే చీరుకోండి. దీనివల్ల పై భాగం చక్కగా ఉడుకుతుంది. లోపలి భాగం మగ్గుతుంది.
- పిండి వేసి మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా నీళ్లు పోసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఉల్లిపాయల్లోని తడి సరిపోతుంది.
- ఉల్లిపాయలను మరీ గట్టిగా పిండకూడదు. దీనివల్ల పిండి జారుగా అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు బోండాలు కరకరలాడవు.
- ఈ ఉల్లి బోండాలు చక్కగా డీప్ ఫ్రై కావడానికి టైమ్ పడుతుందని మరిచిపోవద్దు. సరిగ్గా ఫ్రై చేసుకుంటేనే కరకరలాడుతాయి.
