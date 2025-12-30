ETV Bharat / offbeat

ఆయిల్ లేకుండానే అద్దిరిపోయే చట్నీ! - రుచికరంగా, ఆరోగ్యంగా!

- పచ్చి పఠాణీలు, వంకాయలతో టేస్టీ టేస్టీ పచ్చడి - నిమిషాల్లోనే చట్నీ సిద్ధం - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు

Oil Less Chutney
Oil Less Chutney (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Oil Less Chutney : ఈ రోజుల్లో ఆయిల్​ పై జనాల్లో తీవ్ర చర్చ సాగుతోంది. నూనె ఎంత తగ్గిస్తే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిదని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆయిల్​ లెస్ ఫుడ్​ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపించే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. అయితే, రుచితో సమస్య వస్తోంది. ఆయిల్​ ఎక్కువ వేస్తేనే రుచి బాగుంటుందని చాలా మంది అంటారు. అలాంటిది నూనె లేకుండా వంట చేయాల్సి రావడంతో టేస్ట్ మిస్సవుతున్నామని ఫీలవుతుంటారు. ఇలాంటి వారికోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. పచ్చిబఠాణీలు, చిక్కుడు కాయలతో అద్దిరిపోయే చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని చుక్క ఆయిల్​ లేకుండా తయారు చేయొచ్చు. రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పిడికెడు పచ్చి బఠాణీలు
  • పది చిక్కుడు కాయలు
  • ఐదు వంకాయలు
  • ఐదారు పచ్చిమిర్చీ
  • నాలుగు ఎండుమిర్చి
  • రెండు ఆలుగడ్డలు
  • మూడు టమాటాలు
  • 1/4 కప్పు ఉల్లి తరుగు
  • తగినంత ఉప్పు
  • నాలుగు టేబుల్‌ స్పూన్ల కొత్తిమీర
  • ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా నీళ్లలో కడిగిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన ముక్కలను ఉప్పు నీళ్ల గిన్నెలో వేసుకోవాలి. లేకపోతే వంకాయలు నల్లగా రంగు మారిపోతాయి
  • ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసి కట్​ చేసుకోవాలి. చిన్నగా కాకుండా కాస్త పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేయాలి
  • ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయలను కూడా ఈనెలు తొలగించి, రెండుగా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలకు కత్తితో గాట్లు పెట్టుకోవాలి
  • తర్వాత ప్రెషర్ పాన్ తీసుకొని, అందులో కూరగాయల ముక్కలు, బఠాణీలు వేసుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి. ఉడికిన తర్వాత స్టౌ మీద నుంచి దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • స్టౌ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేయకుండానే ఎండుమిర్చి వేయించుకోవాలి. వేగిన తర్వాత వాటిని చేత్తోనే చిదుముకోవాలి
  • కుక్ చేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలు చల్లారిన తర్వాత వాటిని మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • అందులో చిదుముకున్న ఎండుమిర్చి, తరిగిన ఉల్లిపాయలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మకాయ రసం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • అంతే, ఆయిల్​ లేకుండానే అద్దిరిపోయే చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది
  • దీని రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక, ఆయిల్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇది ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

