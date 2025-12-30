ఆయిల్ లేకుండానే అద్దిరిపోయే చట్నీ! - రుచికరంగా, ఆరోగ్యంగా!
Published : December 30, 2025 at 4:10 PM IST
Oil Less Chutney : ఈ రోజుల్లో ఆయిల్ పై జనాల్లో తీవ్ర చర్చ సాగుతోంది. నూనె ఎంత తగ్గిస్తే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిదని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆయిల్ లెస్ ఫుడ్ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపించే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. అయితే, రుచితో సమస్య వస్తోంది. ఆయిల్ ఎక్కువ వేస్తేనే రుచి బాగుంటుందని చాలా మంది అంటారు. అలాంటిది నూనె లేకుండా వంట చేయాల్సి రావడంతో టేస్ట్ మిస్సవుతున్నామని ఫీలవుతుంటారు. ఇలాంటి వారికోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. పచ్చిబఠాణీలు, చిక్కుడు కాయలతో అద్దిరిపోయే చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని చుక్క ఆయిల్ లేకుండా తయారు చేయొచ్చు. రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పిడికెడు పచ్చి బఠాణీలు
- పది చిక్కుడు కాయలు
- ఐదు వంకాయలు
- ఐదారు పచ్చిమిర్చీ
- నాలుగు ఎండుమిర్చి
- రెండు ఆలుగడ్డలు
- మూడు టమాటాలు
- 1/4 కప్పు ఉల్లి తరుగు
- తగినంత ఉప్పు
- నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర
- ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా నీళ్లలో కడిగిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన ముక్కలను ఉప్పు నీళ్ల గిన్నెలో వేసుకోవాలి. లేకపోతే వంకాయలు నల్లగా రంగు మారిపోతాయి
- ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసి కట్ చేసుకోవాలి. చిన్నగా కాకుండా కాస్త పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేయాలి
- ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయలను కూడా ఈనెలు తొలగించి, రెండుగా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలకు కత్తితో గాట్లు పెట్టుకోవాలి
- తర్వాత ప్రెషర్ పాన్ తీసుకొని, అందులో కూరగాయల ముక్కలు, బఠాణీలు వేసుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి. ఉడికిన తర్వాత స్టౌ మీద నుంచి దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- స్టౌ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేయకుండానే ఎండుమిర్చి వేయించుకోవాలి. వేగిన తర్వాత వాటిని చేత్తోనే చిదుముకోవాలి
- కుక్ చేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలు చల్లారిన తర్వాత వాటిని మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- అందులో చిదుముకున్న ఎండుమిర్చి, తరిగిన ఉల్లిపాయలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మకాయ రసం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- అంతే, ఆయిల్ లేకుండానే అద్దిరిపోయే చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది
- దీని రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక, ఆయిల్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇది ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
- మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా లాగిస్తారు.
