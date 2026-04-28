టేస్టీ, క్రంచీ "ఓట్స్ బిస్కెట్స్" - ఓవెన్ లేకుండానే ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
నోరూరించే బిస్కెట్లు - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 1:55 PM IST
Oat Biscuits Making : పిల్లలు, పెద్దలకు బిస్కెట్లను ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే వీటిని దుకాణాల్లో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. మరికొందరు ఇంట్లో కూడా తయారు చేస్తారు. అందుకే మీకోసం మరో కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే ఓట్స్ బిస్కెట్స్. ఓవెన్ లేకుండానే వీటిని సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్ చేయకుండా ఓట్స్ బిస్కెట్స్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఓట్స్ - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- పంచదార - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- బాదం పలుకులు - అర కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో అర కప్పు పంచదార, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో రెండు కప్పుల ఓట్స్ వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. అలాగే అర కప్పు బాదం పలుకులు, అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులను బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పంచదార మిశ్రమం, కప్పు కరిగించిన నెయ్యి వేసి ఉండలు లేకుండా క్రీమీగా వచ్చేవరకు బాగా బీట్ చేయాలి.
- ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్, జీడిపప్పుబాదం పలుకులు వేయాలి. ఆపై అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. చివరగా కప్పు గోధుమపిండి వేసి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతంరం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెపెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్ పెట్టాలి. ఆపై గిన్నె మీద మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు గిన్నెకు సరిపడేలా వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకొని లైట్గా నెయ్యి లేదా బటర్ అప్లై చేయాలి. ఆపైన బటర్ పేపర్ ఉంచి దాని మీద నెయ్యి లేదా వెన్న రాయాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిస్కెట్ల మాదిరిగా చేసి బటర్ పేపర్ మీద ఉంచాలి.
- గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత బిస్కెట్లు ఉన్న ప్లేట్ను గిన్నె లోపల ఉన్న స్టాండ్ మీద పెట్టి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అర గంట పాటు బేక్ చేయాలి.
- బిస్కెట్లు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్ను బయటికి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అంతే నోరూరించే ఓట్స్ బిస్కెట్లు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ బిస్కెట్లను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే పది రోజల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఓట్స్ను మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి. అప్పుడే బిస్కెట్లు కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
- మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేకపోతే ప్లేట్ మీద లైట్గా బటర్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది.
