టేస్టీ, క్రంచీ "ఓట్స్​ బిస్కెట్స్​" - ఓవెన్ లేకుండానే ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

నోరూరించే బిస్కెట్లు - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Oat Biscuits
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 1:55 PM IST

Oat Biscuits Making : పిల్లలు, పెద్దలకు బిస్కెట్లను ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే వీటిని దుకాణాల్లో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. మరికొందరు ఇంట్లో కూడా తయారు చేస్తారు. అందుకే మీకోసం మరో కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే ఓట్స్​ బిస్కెట్స్​. ఓవెన్​ లేకుండానే వీటిని సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్​ చేయకుండా ఓట్స్ బిస్కెట్స్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Oat Biscuits
కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్ - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - ఒక కప్పు
  • గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • పంచదార - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - అర కప్పు
  • బాదం పలుకులు - అర కప్పు
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
Oat Biscuits
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో అర కప్పు పంచదార, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో రెండు కప్పుల ఓట్స్ వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. అలాగే అర కప్పు బాదం పలుకులు, అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులను బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
Oat Biscuits
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పంచదార మిశ్రమం, కప్పు కరిగించిన నెయ్యి వేసి ఉండలు లేకుండా క్రీమీగా వచ్చేవరకు బాగా బీట్​ చేయాలి.
  • ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్, జీడిపప్పుబాదం పలుకులు వేయాలి. ఆపై అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. చివరగా కప్పు గోధుమపిండి వేసి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Oat Biscuits
  • అనంతంరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెపెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్​ పెట్టాలి. ఆపై గిన్నె మీద మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు గిన్నెకు సరిపడేలా వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకొని లైట్​గా నెయ్యి లేదా బటర్​ అప్లై చేయాలి. ఆపైన బటర్​ పేపర్​ ఉంచి దాని మీద నెయ్యి లేదా వెన్న రాయాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిస్కెట్ల మాదిరిగా చేసి బటర్ పేపర్​ మీద ఉంచాలి.
  • గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత బిస్కెట్లు ఉన్న ప్లేట్​ను గిన్నె లోపల ఉన్న స్టాండ్​ మీద పెట్టి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అర గంట పాటు బేక్ చేయాలి.
Oat Biscuits
  • బిస్కెట్లు లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి​ మారాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్​ను బయటికి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అంతే నోరూరించే ఓట్స్ బిస్కెట్లు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ బిస్కెట్లను ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే పది రోజల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

చిట్కాలు :

  • ఓట్స్​ను మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి. అప్పుడే బిస్కెట్లు కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
  • మీ దగ్గర బటర్​ పేపర్​ లేకపోతే ప్లేట్​ మీద లైట్​గా బటర్​ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది.

