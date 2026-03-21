నోరూరించే "నీలగిరి చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 10:25 AM IST
Nilgiri Chicken Curry : చికెన్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా తిన్నా ఏం బాగుంటుంది? అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే నీలగిరి చికెన్ కర్రీ. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు, పులావ్, రోటీ, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పెరగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- పాలకూర - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- పచ్చిమిర్చి - 8
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- ఫ్రెష్క్రీమ్ - ముప్పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కట్ట పాలకూర, కట్ట పుదీనా తీసుకొని ఆకులను తుంచి పెట్టుకోవాలి. అలాగే కట్ట కొత్తిమీర, రెండు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో పాలకూర, పుదీనా ఆకులు, కొత్తిమీర తరుగు, 8 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కిలో చికెన్, అర కప్పు పెరుగు, ఒక టేబుల్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో చికెన్ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. చికెన్ ముక్కలు ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనాపాలకూర పేస్ట్ యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన చికెన్ మిశ్రమం వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, ముప్పావు కప్పు ఫ్రెష్క్రీమ్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే నీలగిరి చికెన్ మీ ముందుంటుంది!
