నోరూరించే "నీలగిరి చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

Published : March 21, 2026 at 10:25 AM IST

Nilgiri Chicken Curry : చికెన్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా తిన్నా ఏం బాగుంటుంది? అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే నీలగిరి చికెన్ కర్రీ. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు, పులావ్, రోటీ, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పెరగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పాలకూర - ఒక కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • పుదీనా - ఒక కట్ట
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • ఫ్రెష్​క్రీమ్ - ముప్పావు కప్పు
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కట్ట పాలకూర, కట్ట పుదీనా తీసుకొని ఆకులను తుంచి పెట్టుకోవాలి. అలాగే కట్ట కొత్తిమీర, రెండు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో పాలకూర, పుదీనా ఆకులు, కొత్తిమీర తరుగు, 8 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కిలో చికెన్, అర కప్పు పెరుగు, ఒక టేబుల్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో చికెన్ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. చికెన్ ముక్కలు ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి ఆనియన్స్​ లైట్​ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనాపాలకూర పేస్ట్ యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన చికెన్ మిశ్రమం వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, ముప్పావు కప్పు ఫ్రెష్​క్రీమ్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే నీలగిరి చికెన్ మీ ముందుంటుంది!

