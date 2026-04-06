వారెవ్వా అనిపించే "నీరుల్లి కోడి రెసిపీ" - ముక్క ముక్కలో మజా!
- చికెన్ రెసిపీల్లో సరికొత్త వంటకం - ఒక్కసారి తిన్నారంటే రిపీట్ చేస్తారు
Published : April 6, 2026 at 11:59 AM IST
Neerulli kodi recipe : నాన్ వెజ్లో ఎన్ని రెసిపీలు ఉన్నా చాలా మంది చికెన్ ఇష్టంగా తింటారు. బడ్జెట్లో దొరకడమే ఇందుకు కారణం కావచ్చు. అయితే, మెజారిటీ జనం అందరూ ఎప్పుడూ ఒకే పద్ధతిలో చికెన్ కుక్ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల పూర్తి స్థాయిలో చికెన్ ఆస్వాదించడం అనేది ఉండదు. నిత్యం ఒకే తరహాలో కుక్ చేస్తే అందులో వెరైటీ అనేదే ఉండదు. అందుకే, మీ కోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే నీరుల్లి కోడి రెసిపీ.
ఇందులో చిన్న ఉల్లిపాయలు ఇచ్చే టేస్ట్ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడాినికి ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి. తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటా - ఒకటి
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- నీరుల్లిపాయలు - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- 1 స్పూన్ - పసుపు
- వెల్లుల్లి పాయలు - ఐదారు
- అల్లం - ఒక స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- రెండు - స్పూన్ల కారం
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక టమాటా, రెండు ఉల్లిపాయలు పెద్దవి తీసుకొని వాటిని నిప్పుల మీద కాల్చుకోవాలి. స్టౌ మీద కూడా కాల్చుకోవచ్చు. రెండు మూడు లేయర్లు నల్లగా మాడిపోయే దాకా కాల్చాలి. ఆ తర్వాత వాటిని నీళ్లలో వేసుకొని పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం కచ్చా పచ్చాగా దుంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నీరుల్లిపాయలను కూడా రోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దుంచుకోవాలి. నీరుల్లిపాయలు అంటే చిన్నగా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
- 1 స్పూన్ పసుపు, ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలను కచ్చా పచ్చ్గా దంచుకొని వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ అల్లం వేసుకోవాలి
- అనంతరం రెండు రెమ్మల కరివేపాకు, రెండు స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్న నీరుల్లిపాయల మిశ్రమం వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా వేగేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం చికెన్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. కాసేపు తర్వాత చికెన్ కుక్ అవుతున్నప్పుడు అందులో నుంచి నీరు బయటకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి, చాలా తక్కువగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టి ఉడకనివ్వాలి
- మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- అంతే, అద్దిరిపోయే నీరుల్లి కోడి కూర సిద్ధమైపోతుంది. ఉల్లిపాయల కారణంగా కూరకు సరికొత్త రుచి వస్తుంది. తప్పకుండా ఓ సారి ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
