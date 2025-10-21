ETV Bharat / offbeat

అద్దిరిపోయే రుచితో "నాటుకోడి పులుసు" - ఇలా చేశారంటే తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!

నాటుకోడితో ఘుమఘుమలాడే కర్రీ - ఇలా వండుకుంటే గొప్ప రుచి!

Natu Kodi Pulusu
Natu Kodi Pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Natu Kodi Pulusu Recipe : నాటుకోడి వంటకాల పేరు చెబితే చాలా మందికి నోరురూతుంది. దీనితో కర్రీ, ఫ్రై, పలావ్, బిర్యానీ ఏది చేసినా రుచి అద్దిరిపోవాల్సిందే. ఇందులో నాటుకోడి పులుసు కూడా ఒకటి. ఈ రెసిపీని ఇంట్లో చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు కూర ఉడకకపోవడం లేదా నీచు వాసన రావడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ కర్రీని చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా నాటుకోడి పులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Natu Kodi Pulusu
నాటుకోడి మాంసం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాటుకోడి మాంసం - 1 కేజీ
  • నూనె - 1 కప్పు
  • షాజీరా - 1 స్పూన్
  • లవంగాలు - 5
  • దాల్చిన చెక్క - 3
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - 1 కప్పు
  • పుదీనా - 1 కప్పు
  • టమోటాలు - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
Natu Kodi Pulusu
కారం, జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా నాటుకోడి మాంసాన్ని మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, పుదీనా, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఒక కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ షాజీరా, ఐదు లవంగాలు, మూడు దాల్చినచెక్క వేయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, మూడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
Natu Kodi Pulusu
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక ఐదు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయాక ఒక స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కప్పు కొత్తిమీర, కప్పు పుదీనా వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న నాటుకోడి ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Natu Kodi Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • 20 నిమిషాల తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మూడు స్పూన్ల కారం వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి. అలాగే గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి.
Natu Kodi Pulusu
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందులోనే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర స్పూన్ మిరియాల పొడి, అర స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలపాలి. కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు వచ్చాలి. రెండు విజిల్స్ అయిపోయాక చూస్తే వేడివేడి నాటుకోడి పులుసు రెడీ అయినట్లే!

