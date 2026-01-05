ఖతర్నాక్ "గోలీ మటన్ బిర్యానీ" - ఈ మరాఠా రెసిపీ తిని తీరాల్సిందే!
- కీమా బాల్స్తో అద్దిరిపోయే బిర్యానీ - రొటీన్కు భిన్నంగా సూపర్ టేస్టీ - సరి కొత్త రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తారు
Published : January 5, 2026 at 11:17 AM IST
Mutton Goli Biryani : నాన్ వెజ్లో రారాజు అంటే మటన్! రెసిపీల్లో తోపు అంటే బిర్యానీ! మరి, ఈ రెండిటి కాంబోలో డిష్ తయారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? "అంతకు మించి" అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అయితే రెగ్యులర్ మటన్ బిర్యానీ కాకుండా ఈ సారి గోలీ మటన్ బిర్యానీ చేసేద్దాం! మహారాష్ట్రలో టాప్ ప్లేస్ రెసిపీ ఇది. విందులో దీనికి ప్లేస్ ఇచ్చారంటే.. ఆ పార్టీ రేంజే మారిపోతుంది. అతిథులు వారెవ్వా అంటారంటే నమ్మాల్సిందే. అంత అద్భుతంగా ఉంటుందీ గోలీ బిర్యానీ. దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- 1/2 కేజీ మటన్ కీమా
- 1 టీస్పూన్ అల్లం పేస్ట్
- 2 లవంగాలు
- 2 కప్పుల బాస్మతి బియ్యం
- 4 టేబుల్ స్పూన్ల మొక్కజొన్న పిండి
- 1 కప్పు ఉల్లిపాయలు
- 1/4 కప్పు నూనె
- 1/8 టీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి
- 1/2 టీస్పూన్ కుంకుమపువ్వు
- 1 గుడ్డు
- 3 పచ్చి ఏలకులు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
- 1 టీస్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్
- 1 టీస్పూన్ నల్ల జీలకర్ర
- 3/4 కప్పు పాలు
- 1/4 కప్పు బ్రెడ్ ముక్కలు
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
నోరూరించే "ఆనియన్ బిర్యానీ" -కుక్కర్లో చేసుకోవచ్చు - ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యాని శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని, అందులో మటన్ కీమా వేయండి.
- అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బ్రెడ్ ముక్కలు, 2 స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్, ఉప్పు మిరియాలు యాడ్ చేయాలి.
- తర్వాత కోడి గుడ్డును పగలగొట్టి ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసి, స్పూన్ తో గిలకొట్టి, ఇందులో పోసేయాలి. ఇప్పుడు అన్నీ కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కీమా మిశ్రమంతో చిన్న చిన్న బాల్స్ తయారు చేసి, కనీసం ఒక గంటపాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి.
- అనంతరం మిగిలిన 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని, కొద్దిగా నీరు కలిపి కాస్త జారుగా పిండి రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఫ్రిజ్ నుంచి మటన్ బాల్స్ తీసి, కార్న్ ఫ్లోర్ పిండిలో డిప్ చేయాలి. అన్నీ ఇలా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి, క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ లోగా కుంకుమ పువ్వును పాలలో వేసి చక్కగా నానబెట్టుకోండి.
- బాల్స్ అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత నల్ల జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేయాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసి, 4 కప్పుల నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి. సుమారు 10 నిమిషాల పాటు బియ్యం ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆపేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరొక గిన్నె పెట్టి, మీట్ బాల్స్లోని సగం వేయాలి. వాటి మీద ఉడికించిన రైస్లో సగం లేయర్గా వేయాలి. కుంకుమపువ్వు పాలలో కూడా సగం పోయాలి. వేయించిన ఉల్లిపాయల్లో కూడా సగం లేయర్ లా వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత సెకండ్ లేయర్గా మళ్లీ మిగిలిన మీట్ బాల్స్, రైస్, కుంకుమపువ్వు, ఉల్లిపాయలను వేసి, మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
- తర్వాత స్టౌ సిమ్లో పెట్టి, తడి గోధుమ పిండితో గిన్నెపై భాగాన్ని సీల్ చేసి మూత పెట్టేసి మరో పది నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే మటన్ గోలీ బిర్యానీ సిద్ధమైపోతుంది.
తోటకూరతో ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ" - పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే ప్లేట్లు ఇట్టే ఖాళీ!