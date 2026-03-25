ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే మినీ మటన్ దోశ - వారెవ్వా అనిపించే రుచితో!

- మటన్​తో దోశలు వేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? - ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఓసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mutton Dosa : నాన్​ వెజ్​లో రారాజు అంటే అందరూ చెప్పే మాట మటన్! అవును మరి, దాని రుచి ఆ రేంజ్​లో ఉంటుంది. అయితే, మటన్​తో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కొత్త రెసిపీలను ఇష్టపడేవారికి ఇది ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. దోశ పేరు చెబితేనే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోయేవాళ్లు ఎంతో మంది. అలాంటి వారికి ఇక మటన్​ దోశ పెడితే ఎలా ఉంటుంది? వారెవ్వా అంటూ లాగిస్తారు. అందుకే ఓసారి మీరు కూడా ఈ మటన్ దోశను ట్రై చేయండి. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - 250 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - 2 కట్టలు
  • పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
  • కారం - తగినంత
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు

తయారీ విధానం :

ముందుగానే మటన్ ను ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్​లో మటన్​ వేసుకొని, కొన్ని వాటర్​ పోసుకొని ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి, గరం మసాలా వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. మటన్ లేతగా ఉంటే మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మటన్ ముదురుగా ఉంటే మరో మూడు విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి. మొత్తానికి చేత్తో చిదిమేలా ఉడికించుకోవాలి. ఇందులోని మసాలా నీళ్లు పక్కన పట్టుకోవాలి.

ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్, కరివేపాకు వేసి కాసేపు వేపుకోవాలి.

ఈ లోపు మటన్ ముక్కలను ఒక బౌల్​లోకి తీసుకొని, చేత్తో చిదుముకోవాలి.

ఇప్పుడు ఆ చిదుముకున్న మటన్​ను పాన్​లో వేసి కలుపుకోవాలి

తర్వాత కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.

ఇందులోనే ఒక చెక్క నిమ్మరసం కూడా కలుపుకొని, కాసేపు తర్వాత దించేయాలి

ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టి, అందులో కాస్త నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి

తర్వాత మటన్ ఉడికించుకున్న మసాలా నీళ్లు ఇందులో పోసుకోవాలి. కాస్త ఉప్పు వేసుకొని ఒక ఉడుకు వచ్చేంత వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి

ఇప్పుడు అందులో అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. అలా ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఉప్మా కాస్త జారుగా ఉంటే బాగుంటుంది

ఆ తర్వాత దోశలు వేసుకోవాలి. రెగ్యులర్​ దోశ పిండితో దోశ వేసుకోవాలి. పెద్దగా కాకుండా మినీ దోశ వేసుకుంటే చూడ్డానికి కూడా ముద్దుగా ఉంటుంది. దానిపైన ఉప్మా వేసి, దోశ మొత్తానికి అప్లే చేసుకోవాలి

ఇప్పుడు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మటన్​ కర్రీలోంచి కాస్త తీసుకొని దోశపైన స్టంఫింగ్​ లాగా పెట్టుకోవాలి

కాసిన్ని పచ్చి ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర వేసి, కాస్త ఆయిల్ లేదా నెయ్యి వేసుకొని కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది

ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ దోశ సిద్ధమైపోతుంది

TAGGED:

MUTTON DOSA
DOSA
MUTTON
DOSA RECIPES
MUTTON DOSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.