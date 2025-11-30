ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే కారం పొడి రెసిపీ - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - నెల రోజులు నిల్వ!

Munagaku Karivepaku Karam Podi
Munagaku Karivepaku Karam Podi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Munagaku Karivepaku Karam Podi : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పొడులు చేస్తుంటారు. పుట్నాలు, పల్లీలు, కరివేపాకు ఉపయోగించి వీటిని తయారు చేస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. ఇటు రైస్​లోకి అటు టిఫిన్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి టేస్టీటేస్టీ మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Munagaku Karivepaku Karam Podi
మునగాకు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కరివేపాకు - 20 రెమ్మలు
  • మునగాకు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • ధనియాలు - ఒక టేబుల్ ​స్పూన్
  • చింతపండు - కొంచెం
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Munagaku Karivepaku Karam Podi
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పావు కిలో మునగాకులను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే 20 రెమ్మల కరివేపాకును కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకులను వేసి క్రిస్పీగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అదేవిధంగా కరివేపాకు ఆకులను వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Munagaku Karivepaku Karam Podi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ ​స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ ​స్పూన్ శనగపప్పు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
  • పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక టేబుల్ ​స్పూన్ ధనియాలు, ఇరవై ఎండుమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ ​స్పూన్ల నువ్వులు, చిటికెడు మెంతులు, కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. అదేవిధంగా 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Munagaku Karivepaku Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇందులోనే ముందుగా వేయించిన మునగాకుకరివేపాకు మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Munagaku Karivepaku Karam Podi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇక అంతే కమ్మని మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి తయారైనట్లే!
  • ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి పెడితే నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!

