కమ్మని "మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే కారం పొడి రెసిపీ - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ - నెల రోజులు నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 5:15 PM IST
Munagaku Karivepaku Karam Podi : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పొడులు చేస్తుంటారు. పుట్నాలు, పల్లీలు, కరివేపాకు ఉపయోగించి వీటిని తయారు చేస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఇటు రైస్లోకి అటు టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి టేస్టీటేస్టీ మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కరివేపాకు - 20 రెమ్మలు
- మునగాకు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - చిటికెడు
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 20
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - కొంచెం
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పావు కిలో మునగాకులను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే 20 రెమ్మల కరివేపాకును కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకులను వేసి క్రిస్పీగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా కరివేపాకు ఆకులను వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఇరవై ఎండుమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, చిటికెడు మెంతులు, కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. అదేవిధంగా 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే ముందుగా వేయించిన మునగాకుకరివేపాకు మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇక అంతే కమ్మని మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి తయారైనట్లే!
- ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెడితే నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
