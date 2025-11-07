ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "మల్టీ గ్రెయిన్ మిల్లెట్ జావ" - రోజులో ఒకపూట తీసుకున్నా చాలు!

చిరుధాన్యాలతో జావ - పిల్లలు, పెద్దల వరకు ఎవరైనా ఇష్టపడతారు!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MULTI GRAIN MILLET JAWA : కొన్నేళ్లుగా రాగి జావ, జొన్న జావ తయారీ, వాడకం పెరిగిపోయింది. పాతకాలం నాటి ఈ వంటకాల వినియోగం దాదాపు మరుగునపడినప్పటికీ ఆరోగ్య రీత్యా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది రాగి, జొన్న లాంటి చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అయితే, చాలా మందికి వాటి తయారీపై పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన లేకపోవడంతో వండిన పదార్థాలు రుచించడం లేదు. వాస్తవానికి ఇలాంటి పాతకాలం నాటి వంటలు అంతగా రుచికరంగా ఉండకున్నా లేటెస్ట్ టచ్​తో వాటిని రుచికరంగానూ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓ సారి ఇలా మల్టీ గ్రెయిన మిల్లెట్ జావ తయారు చేసుకుని తాగి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నలు - 1 గ్లాసు
  • రాగులు - 1 గ్లాసు
  • సజ్జలు - 1 గ్లాసు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - చిన్నది
  • జీలకర్ర పొడి - చిటికెడు
  • మిరియాల పొడి - చిటికెడు
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గ్లాసు జొన్నలు, గ్లాసు రాగులు, గ్లాసు సజ్జలు నీళ్లలో బాగా శుభ్రం చేసుకుని ఎండలో ఆరబెట్టుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న మిల్లెట్స్ ఒక డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు ఎప్పుడంటే అప్పుడు జావ రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు మూడు చిరుధాన్యాలను టీ గ్లాసు వరకు తీసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇది మరీ పిండిగా కాకుండా కాస్త రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. రెడీ చేసుకున్న అర గ్లాసు రవ్వలోకి అర గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా, గడ్డలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. రెండు, మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవడం లేదా రోజంతా నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని 4 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో నానబెట్టుకున్న మిల్లెట్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని మరో సారి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పోసుకోవాలి. ఇపుడు బాగా కలిపి స్టవ్ లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈ జావ దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే గంజి మాదిరిగా చిక్కగా వస్తుంది. ఈ సమయంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు దించి పెట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న జావ మిశ్రమాన్ని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయాన్నే బాగా కలుపుకొని కాస్త పెరుగు లేదా మజ్జిగతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు మీకు అందుబాటులో ఉన్న కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి తాగితే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

