మునగాకు పొడి కాదు పచ్చడి ట్రై చేయండి - చపాతీల్లోకీ సూపర్ టేస్ట్!

మునగాకుతో మధురమైన రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే అస్సలు మర్చిపోరు

moringa_chutney_recipe_in_telugu
moringa_chutney_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 12:37 PM IST

Moringa chutney recipe in telugu : మునగాకుతో కారం పొడి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో పచ్చడి కూడా అంతటి రుచి ఉంటుంది. నువ్వులు, పచ్చిమిర్చి, టమోటా వేసి రోటి పచ్చడి మాదిరిగా మిక్సీలో అప్పటికప్పుడు టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మునగాకు - 2 కప్పులు
  • నువ్వులు - అర కప్పు
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • టమోటాలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 8
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మునగాకు శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అర కప్పు నువ్వులు, 1 స్పూన్ ధనియాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. మళ్లీ అదే ప్యాన్​లోకి నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మునగాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆకు బాగా వేగే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు కప్పు టమోటా ముక్కలు, చింతపండు కడిగి తీసుకోవాలి. ప్యాన్ మూతపెట్టి లో ప్లేమ్​లో మగ్గిస్తే టమోటా ముక్కలు మెత్తబడతాయి. ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ముందుగా వేయించిన నువ్వులను మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లితో పాటు కొద్దిగా జీలకర్ర, రుచికి స రిపడా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే వేయించిన మునగాకు కూడా వేసుకుని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. రోటి పచ్చడి మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పోపు కలుపుకోవాలి. కడాయిలో నూనె వేసుకుని మినప్పప్పు, ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేయించాలి. ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి చిటపటలాడించాలి. చివరగా పసుపు కూడా వేసి కలిపి స్టవ్ కట్టేయాలి.

