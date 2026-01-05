ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "మిరియాల తమలపాకు రసం" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!

రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా!

Miriyala Tamalapaku Rasam
Miriyala Tamalapaku Rasam (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 3:07 PM IST

Miriyala Tamalapaku Rasam : వేడివేడి అన్నంలో చారు, రసం వేసి తింటే కమ్మగా ఉంటుంది. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా మిరియాలు, తమలపాకుతో రసం చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, ఘాటైన మిరియాల తమలపాకు రసం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Miriyala Tamalapaku Rasam
తమలపాకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తమలపాకులు - 7
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్​
  • బెల్లం పొడి - 1 టీ స్పూన్​
  • కందిపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శొంఠి - కొంచెం
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • పిప్పళ్లు - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • నెయ్యి - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Miriyala Tamalapaku Rasam
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే కట్ట కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే కాడలు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 7 తమలపాకులను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
Miriyala Tamalapaku Rasam
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కొద్దిగా శొంఠి, ఒక టీ స్పూన్ కందిపప్పు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి, మూడు పిప్పళ్లు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇందే పాన్​లో కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కాడలు, తమలపాకు ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేసి, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
Miriyala Tamalapaku Rasam
చింతపండు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెడీ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్​ చేసుకున్న ధనియాలుజీలకర్ర పొడి, కరివేపాకు తమలపాకు పేస్ట్​ యాడ్ చేసి కలపాలి. అలాగే సరిపడా నీళ్లు పోసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో​ మూడు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
Miriyala Tamalapaku Rasam
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ తాలింపును మరుగుతున్న చారులో వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి కలపాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే మిరియాల తమలపాకు రసం తయారైనట్లే!

