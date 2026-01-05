ఘుమఘుమలాడే "మిరియాల తమలపాకు రసం" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!
రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా!
Miriyala Tamalapaku Rasam : వేడివేడి అన్నంలో చారు, రసం వేసి తింటే కమ్మగా ఉంటుంది. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా మిరియాలు, తమలపాకుతో రసం చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, ఘాటైన మిరియాల తమలపాకు రసం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తమలపాకులు - 7
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- బెల్లం పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కందిపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- శొంఠి - కొంచెం
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 5
- పిప్పళ్లు - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట
- నెయ్యి - 3 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే కట్ట కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే కాడలు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 7 తమలపాకులను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కొద్దిగా శొంఠి, ఒక టీ స్పూన్ కందిపప్పు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి, మూడు పిప్పళ్లు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇందే పాన్లో కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కాడలు, తమలపాకు ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన అనంతరం మిక్సీజార్లో వేసి, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెడీ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలుజీలకర్ర పొడి, కరివేపాకు తమలపాకు పేస్ట్ యాడ్ చేసి కలపాలి. అలాగే సరిపడా నీళ్లు పోసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- ఈ తాలింపును మరుగుతున్న చారులో వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి కలపాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మిరియాల తమలపాకు రసం తయారైనట్లే!
